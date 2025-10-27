Lângă București, într-o rezervație naturală, se taie copaci. Funcționari din Ministerul Mediului susțin că ar fi "tăieri accidentale"

Autor: Mihai Diac
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 18:14
În Rezervația Naturală Căldărușani, aflată în regiunea administrată de Direcția Silvică Ilfov, au fost găsite trunchiuri de arbori stivuiți, inclusiv trunchiuri recent tăiate.

Această situație este suspectă, în condițiile în care, începând cu data de 12 ianuarie, de când a intrat în vigoare noul Cod Silvic, "singurele intervenții premise în pădurile din județul Ilfov sunt doar cele de îngrijire ale pădurii. Ca atare, pădurile din zona Ilfovului nu mai pot fi tăiate cu scopul de a obține lemne de foc sau de a obține materie primă pentru mobilier", semnalează o anchetă jurnalistică realizată de publicația Investigatoria.

“Chiar dacă pădurile din Centura Verde au primit o nouă formă de protecție, o dată cu schimbările care au intervenit în Noul Cod Silvic de la începutul anului, prin care s-au interzis tăierile comerciale, rămân în continuare probleme în managementul pădurilor din București și Ilfov, pe care trebuie să le rezolvăm cu planuri noi de management în aceste păduri, centrate pe reziliența forestieră și pe adaptarea climatică. În principiu, pădurile din București și Ilfov au în mod cert nevoie de un management mai eficient, pentru că felul în care le gestionăm trebuie regândit de la rădăcină”, a explicat Ciprian Gălușcă, director executiv al Fundației Centura Verde.

Pe de altă parte, directorul Romsilva Ilfov, Cezar Răduță, susține că arborii tăiați pe marginea drumurilor forestiere, lăsați acolo perioade lungi de timp, nu pot fi valorificați, pentru că nu îi cumpără nimeni.

“Copacii stau pe marginea drumului, pentru că nu avem cumpărători. Da. Nu știu să vă spun de ce, dar asta e piața. E o dinamică a fenomenului și a pieței”, a spus Cezar Răduță.

Din dispoziția ministrei Mediului, Diana Buzoianu, inspectorul general adjunct al Gărzii Naționale Forestiere, Eugen Gioancă, a realizat un control în această zonă. Spre deosebire de Cezar Răduță, care spunea că tăierile țin de felul în care a fost gândit amenajamentul silvic și de lucrările silvice de îngrijire, Eugen Gioancă consideră că stejarii de pe marginea drumului sunt, de fapt, "tăieri accidentale".

"Sunt tăieri accidentale, adică sunt arbori uscați. Au mai rămas 147 mc, pe care ar trebui să îl valorifice Romsilva. Dar vedeți că valorificarea decurge foarte greu. Nu mai cumpără nimeni. Mulți au deja gaze", a susținut Gioancă.

Un comentariu asupra acestei situații a venit de la Alex Găvan, președintele Fundației Centura Verde.

“Să tăiem pădurea și să lăsăm apoi lemnul tăiat să putrezească în pădure, în timp ce dăm prime astronomice managementului de la Romsilva, și asta fără a ține seama de niciun fel de criterii de performanță? Statul român, pur și simplu, nu își mai poate permite asta. În orice firmă privată, ceea ce se întâmplă la Regie nu ar fi acceptabil, pentru că acționarii nu ar permite așa ceva", a subliniat Alex Găvan.

