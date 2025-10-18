O țară a pus mâna pe o bogăție uriașă, într-un ritm rapid: A uimit lumea, cumpărând 2.200 de tone dintr-un material scump

O țară câștigă o cursă liniștită legată de cele mai importante resurse strategice din lume, putând pune în pericol întreaga lume, prin dominația sa asupra unor minerare rare foarte căutate. Experții au rămas uimiți cum China a pus mâna pe o bogăție uriașă, într-un ritm rapid: a cumpărat peste 2.200 de tone de aur într-o perioadă relativ scurtă de timp, deși prețul metalului galben a depășit acum prețul de 4.000 de dolari uncia.

Restricțiile Chinei asupra pământurilor rare sunt o reamintire a unei probleme mult mai profunde, în timp ce țările se luptă pentru resurse cheie în încercarea de a-și asigura viitorul, potrivit News Au.

Republica Populară Chineză are deja un control ferm asupra majorității mineritului și prelucrării pământurilor rare, dar blochează și aprovizionarea cu o mulțime de alte resurse strategice, de la uraniu la aur. Și un expert spune că totul face parte din același plan.

„China urmează o strategie mahanistă pe termen lung de a dobândi acces privilegiat la resurse”, a declarat Anne-Marie Brady, specialistă în politica externă chineză de la Universitatea din Canterbury.

China a oglindit acest lucru prin extinderea marinei sale și prin finanțarea și închirierea porturilor de peste mări de-a lungul rutelor cheie: de exemplu, portul Darwin din Australia și portul Hambantota din Sri Lanka.

„China este o putere maritimă în Indo-Pacific și are o marină maritimă care poate proteja liniile de comunicații maritime. China a dobândit controlul asupra resurselor strategice de care are nevoie pentru a deveni o mare putere.”

În cazul uraniului, guvernul chinez a fost ocupat cu stocarea și construirea de capital în mine străine, pe măsură ce avansează cu vastul său program nuclear.

Este o strategie de decenii, fără constrângerile instituționale cu care democrațiile se luptă adesea. Și a lăsat SUA să încerce să recupereze terenul pierdut, luptând pentru a-și asigura propria aprovizionare stabilă cu uraniu.

Australia intră în scenă pentru producția pământurilor rare

China a folosit tactici similare cu litiu, cobalt și nichel. Și aurul este stocat în China într-un ritm rapid, pe măsură ce țara încearcă să-și diversifice rezervele valutare departe de dolarul american. Oficial, Beijingul deține peste 2.200 de tone de aur, dar analiștii cred că cifra reală este mult mai mare. Națiunile BRICS, care includ China, Rusia și India, au discutat chiar și despre crearea unei noi monede susținute de aur, care ar concura cu dolarul. Pe plan mondial rezervele de aur au pe primul loc SUA – 8100 tone, urmate Germania – 3.350 tone și Italia – 2.450 tone, iar China este pe locul 6.

„Ne întoarcem la o eră a două lumi”, a spus Brady. „Tehnologia strategică și mineralele strategice vor fi una dintre diviziunile clare: cei cu aceleași idei care susțin ordinea multilaterală bazată pe reguli, versus autoritarii într-o ordine centrată pe China.” Profesorul a spus că, în cazul pământurilor rare, SUA și UE ar trebui să facă o investiție strategică în procesare pentru a sparge monopolul chinezesc.

Pământurile rare au devenit în centrul războiului comercial dintre SUA și China, după ce guvernul chinez a restricționat săptămâna trecută și mai mult exporturile de metale. Beijinul a declarat, de asemenea, că orice cerere de export pentru produse utilizate în bunuri militare va fi respinsă - o lovitură pentru avioanele, navele și submarinele americane.

Pământurile rare sunt utilizate și în motoarele vehiculelor electrice, turbinele eoliene, cipurile de computer, laserele și robotica avansată: toate componente cheie ale industriilor în creștere ale inteligenței artificiale și energiei curate. Cele 17 elemente metalice nu sunt „rare” în sine, dar dificil și costisitor de rafinat, o problemă pe care China a rezolvat-o de mult.

Intră în scenă Australia, al patrulea cel mai mare producător mondial de pământuri rare - deși încă nu dispune de infrastructura de rafinare necesară pentru a le procesa pe plan intern.

La o întâlnire programată cu Trump luni, Anthony Albanese ar putea argumenta că Australia este o alternativă viabilă la aprovizionarea chineză, indicând o rezervă strategică planificată de 1,2 miliarde de dolari. Investitorii speră cu siguranță că o va face.

O altă dată cheie care ar putea decide cum se desfășoară saga este o posibilă întâlnire între Trump și președintele chinez Xi Jinping la APEC, în Coreea de Sud, la sfârșitul lunii.

