Cât de mari sunt amenzile pentru rezerviștii care nu se prezintă la ordinul de chemare în unitățile militare

Rezerviștii au fost chemați zilele acestea la exerciții de mobilizare organizate de Armata Română, în cadrul acțiunii MOBEX B-IF-25. Cei care nu se prezintă riscă amenzi între 405 și 1.215 lei, potrivit Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Mai mulți rezerviști din București și în județul Ilfov au fost convocați zilele acestea la unitățile MApN la care sunt arondați pentru activități specifice de pregătire.

Legea 446/2006 prevede, la articolul 80, că „neprezentarea la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare” de către cetăţenii încorporabili şi de către rezervişti reprezintă contravenție.

La articolul 81, sunt detaliate și amenzile. Încălcare prevederii de mai sus se sancționează cu 2-6 puncte de amendă, arată Hotnews.ro.

În condițiile în care în 2025 punctul de amendă este de 202,5 lei, amenda pe care pot să o primească cei care nu se prezintă la exercițiile desfășurate de MApN este între 405 lei și 1.215 lei.

Sursa citată arată că, unul dintre cei care au primit un astfel de ordin de chemare este și ultramaratonistul Andrei Roșu, care a publicat pe Facebook documentul primit acasă de la un polițist:

"Astăzi am primit (prin poliție, la ușă, în jurul orei 14) un ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare, pentru... poimâine.

Noroc că era cineva acasă – altfel, probabil nu aș fi știut nimic până în ziua respectivă și, probabil, mă alegeam cu o amendă", a scris acesta.

În document se spune că cei care au primit ordinul de chemare trebuie să se prezinte la locul și data prevăzute, având asupra lor acest document, livretul militar, actul de identitate și permisul de conducere sau documentele de atestare ale calificărilor avute.

