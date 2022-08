Incendiu devastator la un depozit de combustibil din Cuba lovit de fulger. Cel puțin 67 de persoane au fost rănite VIDEO

Un al doilea rezervor de stocare a combustibilului în apropierea portului de supertancuri al Cubei din Matanzas a explodat sâmbătă dimineață în urma unui incendiu care a ars toată noaptea după ce un fulger a lovit un alt rezervor vineri seară.

Televiziunea de stat cubaneză a declarat că cel puțin 67 de persoane au fost rănite în a doua explozie, iar 17 pompieri nu au fost găsiți. Civilii fuseseră deja evacuați din zonă, scrie Reuters.

Ministrul Sănătății, José Angel Portal Miranda, a declarat într-o postare pe Twitter că dintre cei răniți, trei erau în stare critică, trei foarte grave și alți 12 în stare „gravă”.

Șapte pacienți au fost transferați la spitalele din capitală, Havana.

Președintele Miguel Diaz-Canel a vizitat locul incendiului aflat la 80 de mile est de Havana în jurul miezului nopții și s-a întors în cursul dimineții, în timp ce televiziunea de stat a transmis în direct o reflectare a dezastrului care se desfășoară.

Diaz-Canel a postat pe Twitter înainte de a doua explozie că primii interventori „încearcă să prevină răspândirea flăcărilor și orice scurgere de combustibil” în golful Matanzas.

