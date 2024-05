Românii care au făcut ce și-au propus la începutul anului: "Niciodată până acum nu am reușit să pun deoparte vreun ban". Metodele care au funcționat

Una dintre rezoluțiile comune de la începutul fiecărui an este legată de economisirea banilor. Mulți dintre cei care își propun să pună bani deoparte și să fie mai atenți la cheltuieli abandonează pe parcurs.

Unii reușesc și se laudă cu rezultatele.

O româncă a relatat în mediul online că a reușit să strângă 2.000 de lei în 4 luni folosind o cutie de pantofi.

"Vreau doar să vă mulțumesc pentru ideea de a pune bani deoparte folosind cutia de pantofi și punând în fiecare zi numărul de lei aferent datei: în prima zi a lunii 1 leu, în a doua, 2 lei și tot așa. Am economisit 2.000 de lei în 4 luni, ceea ce pentru mine e super, super. Niciodată până acum nu am reușit să pun deoparte vreun ban", a scris această pe grupul Buget de familie.

"Din ianuarie parcă am strâns 2.400, și mai am până în septembrie, când ne ducem la mare"

În comentarii și alții se laudă cu banii pe care au reușit să-i strângă, indicând și metoda folosită.

"Și varianta plicurilor este fff bună."

"Eu strâng pentru vacanță... În fiecare zi pun 10, 5, 2 lei, în funcție de cât am mărunt eu sau soțul, niciodată nu pun mai mult de 12 lei. Și chiar și așa din ianuarie parcă am strâns 2.400. Și mai am până în septembrie când ne ducem la mare cu copilul. Pe noi ne ajută mult".

"După prima luna, când se vor vedea și rezultatele, o să va motiveze mai mult. Eu am zis că pun sus "banii mei de țigări". Soțul fumează, eu nu... fiind o sumă atât de mică nu se simte în casă, dar rezultatele se văd rapid."

"Foarte bună ideea! Să înțeleg că dacă începi pe data de 1 pui 1 leu, data de 2 pui 2 lei și merge până la dată de 30 sau 31 și apoi de la dată de 1 se începe din nou, menținând aceeași schemă?", a vrut cineva să afle.

"Pare o joacă"

"Exact! Pare o joacă să pui 2 lei în cutie, dar se adună."

"Susțin varianta cu plicuri. La început de an sau la nevoie faci plicuri cu ce nevoi ai: nuntă, botez, vacanță, dentist, eu am și pentru RCA, că ne dezechilibrează rău în ultimii ani. Stabilești lunar cât e nevoie în plic: la nuntă pui 3.000 lei, ai la dispoziție 6 luni, pui 500 lunar. Eu pe plic notez când pun că să nu uit. E foarte eficient, fac asta primul lucru când luăm salariul și merge foarte bine."

"Eu în fiecare luna pun în cutie 1000 de lei, după ce îmi plătesc facturi, motorină etc. Și nu mă ating de ei, banii aia sunt ca și cum n-ar exista. Și economisesc pentru vacanțe sau mici modificări prin casă."

"Aici și eu de la 1 ianuarie, doar că pun o dată pe lună banii, m-am săturat să tot schimb".

"Dacă vă ia casă foc sau fură cineva cutia?"

Nu toată lumea este de acord cu aceste metode, iar unii indică punctele slabe.

"Eu îi pun în BANCĂ nu la ciorap. Dacă va ia casă foc sau fură cineva cutia?"

"Dacă am bugetat mai bine veniturile și cheltuielile, nu ar mai fi nevoie de cutia asta. Eu o văd bună pentru copii. La mine nu ar merge, folosesc rar bani cash, dar lunar fac un calcul cât intră în casă și câte datorii avem, inclusiv combustibil, abonamente, asigurări, meditații, plata unei cazări etc. Trag linie și pun o sumă de bani pentru cheltuieli diverse, cam cât știu eu că cheltuim lunar (mâncare, haine etc.) și nu mă abat, eventual amân o cheltuială până la salariu, chiar dacă am economii. Ce rămâne sunt economii, și întru în ele doar în caz de urgență. Trebuie să fim foarte atenți la cheltuieli. Mai am momente când împart bugetul cheltuielilor diverse pe săptămâni, și notez pe ce am cheltuit. Așa am control, și o dreg următoarea săptămână, evitând magazinele."

"Și eu pun zilnic minim 10 lei, dar nu umblu la ea, așa că nu știu câți bani am.

Am făcut un calendar pe o hârtie și bifez zilele în care pun NU și suma. Că să fiu sigură că nu umblu la ea am lipit-o cu scotch, vreau să fie o surpriză pe data de 31 decembrie când intenționez să o desfac".

"Să vezi când rămâi fără motorină să duci copiii la școală ce rupi plicurile. Economisirea e atunci când ai... când nu ai te mulțumești cu ce ai...

