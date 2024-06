Rezultate alegeri europarlamentare. După ce l-a bătut pe Macron, extrema dreaptă cere alegeri anticipate în Franța

Exit-poll-urile franceze arată că partidul Adunarea Națională (RN) al lui Marine Le Pen, condusă de Jordan Bardella, a ieșit pe primul loc cu peste 30% din voturi, potrivit BBC.

Lista centristă a președintelui francez Emmanuel Macron a obținut 15,2% din voturi, potrivit primelor estimări - cu puțin mai mult decât socialiștii, care au obținut 14,3%.

Aceste rezultate au fost întâmpinate cu emoții amestecate de către susținătorii de la sediul partidului, mulți dintre ei suspinând ușurați când au văzut că partidul lor a ieșit pe locul al doilea.

Unii dintre susținătorii lui Macron au aplaudat pentru câteva secunde când au fost anunțate rezultatele. Dar succesul fulminant al Adunării Naționale de extremă dreapta al lui Jordan Bardella - care se estimează că va obține dublul locurilor obținute de macroniști - a însemnat că nu au existat multe fețe triumfătoare în mulțime.

Triumfătorul Jordan Bardella de la (RN) l-a îndemnat pe președintele francez Emmanuel Macron să „țină cont de acest nou context politic” și să organizeze noi alegeri pentru Parlamentul național. Se preconizează că RN, formațiunea de extremă dreapta, va câștiga alegerile europene din Franța, cu 31,5% din voturi - de peste două ori mai mult decât lista prezidențială, informează Politico.eu.

Bardella a fost întâmpinat ca un star rock - acompaniat de muzică dance, el a urcat pe scenă la un eveniment electoral al RN la periferia Parisului. „Președintele Republicii nu poate rămâne surd la mesajul trimis în această seară de francezi”, a spus el.

Ușurare pentru Verzii francezi că au atinc pragul de 5%

Sala s-a luminat când a venit anunțul că Verzii francezi vor obține puțin peste 5% din voturi - pragul minim pentru a trimite parlamentari în PE.

Verzii francezi vor trimite 5 europarlamentari.

În Parlamentul European, oamenii s-au aplaudat, s-au felicitat reciproc și s-au aplaudat în timp ce rezultatele au fost anunțate, indicând că Verzii vor fi salvați de la dispariție.

Echitate virtuală între centru-dreapta și centru-stânga în Spania

Sondajele la ieșirea de la urne din Spania sugerează că Partidul Popular de centru-dreapta a câștigat alegerile din această țară cu o diferență foarte mică. Se așteaptă ca această formațiune să obțină între 21 și 23 de locuri în Parlament, în timp ce Partidul Socialist, aflat la guvernare, va obține între 20 și 22 de locuri.

Sondajele sugerează că delegația spaniolă va rămâne, prin urmare, cea mai mare din cadrul grupului S&D din Parlament.

Partidul Popular a încercat să transforme alegerile din această duminică într-un referendum asupra guvernului minoritar al premierului Pedro Sánchez. Rezultatul strâns subminează povestea conform căreia spaniolii s-au săturat de executivul de centru-stânga al țării.

Se estimează că partidul de extremă dreapta Vox va obține șase sau șapte locuri. Grupul independent al lui Alvise Pérez, personalitatea de extremă dreapta de pe internet, The Party is Over, pare să fi avut o supraperformanță și ar putea obține până la trei eurodeputați.

Cei mai tineri germani susțin partidele mici și extrema dreaptă AfD, renunțând la Verzi

Aproape o treime (28%) dintre alegătorii germani cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au susținut partidele mici în aceste alegeri europene, potrivit unei proiecții preliminare realizate de infratest dimap pentru televiziunea publică ARD.

Alianța conservatoare formată din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și Uniunea Creștin-Socială (CSU) și Alternativa pentru Germania (AfD), de extremă-dreapta, s-au clasat pe locul al doilea în rândul tinerilor alegători, cu 17 %. Pentru AfD, este cu 12 puncte procentuale mai mult decât în 2019, când a fost ales ultimul Parlament European.

Doar 11 la sută dintre tinerii alegători i-au susținut pe Verzi - cu 23 de puncte procentuale mai puțin decât în 2019. Germania a coborât vârsta de vot la 16 ani pentru prima dată în aceste alegeri europene.