Rezultate alegeri europarlamentare. Partidul Popular European câștigă alegerile europene, conform previziunilor

Așa cum era de așteptat, grupul Partidului Popular European va fi cel mai numeros în viitorul legislativ european, cu 181 de mandate, potrivit primelor proiecții prezentate de președintele Roberta Metsola, care s-a deplasat în Malta pentru a fi prezentă în această seară în Parlament.

Cu acest rezultat, PPE se află la doar un loc mai puțin decât rezultatul obținut în 2019. S&D este a doua grupare ca mărime, cu 135, menținându-și aproximativ dimensiunea. În bătălia dură pentru locul trei, liberalii cunoscuți sub numele de Renew Europe au reușit să-l cucerească, cu 82.

With the first national estimates out, this is how the new European Parliament looks.

More updates on our live blog as results continue to be released: https://t.co/lr1Tk5jpIs

More in-depth country breakdowns here: https://t.co/7UxEP14CrX pic.twitter.com/wLB9EmpqGQ