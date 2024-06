Cărțile au fost făcute? Un consens ciudat de rapid se conturează în jurul celor patru funcții de top ale UE

Roberta Metsola și Ursula von der Leyen, ar putea rîmâne în fruntea UE/ FOTO: Times of Malta

Dacă vă așteptați la luni întregi de dueluri, la acțiuni politice palpitante și ca politicieni de la Bruxelles să scoată cuțitele ascuțite pentru a-și asigura posturile de conducere din UE în urma alegerilor europene, s-ar putea să fiți dezamăgiți.

Un consens neobișnuit de timpuriu pare să se contureze în jurul numelor favorite pentru a sta la masa de conducere a UE: Ursula von der Leyen din Germania pentru un al doilea mandat de președinte al Comisiei Europene, António Costa din Portugalia ca președinte al Consiliului European, Roberta Metsola din Malta ca șef al Parlamentului European și Kaja Kallas din Estonia ca șef al politicii externe.

Deși nimic nu este bătut în cuie, se așteaptă schița unui acord până la cina informală programată pentru liderii blocului pe 17 iunie, au declarat pentru POLITICO opt oficiali și diplomați europeni, care au dorit anonimatul.

„Bateți în lemn, dar, de data aceasta, lucrurile ar putea merge relativ repede”, a declarat un oficial UE, deși a avertizat că un acord formal nu va fi încheiat până când liderii nu se vor întâlni din nou pe 27-28 iunie.

O parte din motivul de optimism privind calendarul este că președintele francez Emmanuel Macron va avea puțină lățime de bandă pentru trucurile sale obișnuite de mare perturbator.

Liberalii francezi și Macron, unul dintre principalii intermediari în discuția privind posturile de conducere, au suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile europene în fața extremei drepte, iar puterea lui de negociere la Bruxelles a fost diminuată. Atenția sa se concentrează acum asupra alegerilor anticipate pe care le-a convocat în Franța, mai degrabă decât asupra funcțiilor de la Bruxelles.

Luând în calcul războiul Rusiei în Ucraina și potențiala revenire a fostului președinte american Donald Trump la Casa Albă după alegerile din noiembrie, Europa nu își poate permite să se tocmească pe plan intern pentru a sacrifica stabilitatea, au declarat oficialii și diplomații europeni.

Alinierea diplomatică rapidă în jurul celor 4 mari contrastează puternic cu așteptările de dinaintea alegerilor europene, când la Bruxelles circulau zvonuri potrivit cărora Macron lua în considerare alternative la von der Leyen pentru șefia executivului UE.

Într-adevăr, rapiditatea consensului i-a făcut chiar pe unii diplomați să se teamă că va urma o curbă. „Cu cât aud mai mult optimism, cu atât devin mai nervos”, a declarat un diplomat UE.

Partidul Popular European, care rămâne cea mai mare forță politică după alegerile europene, vrea să-i garanteze Ursulei von der Leyen un al doilea mandat de cinci ani. Iar dacă Macron e concentrat pe propriile probleme politice interne, liderii europeni sunt aproape siguri că vor reuși.

„Ea este candidatul lor principal, ei sunt cel mai mare partid. Ea va fi prima mutare”, spune un oficial sub protecția anonimatului.

Costa în Consiliu?

Socialiștii, al doilea grup ca mărime din Parlamentul European, vor să numească viitorul președinte al Consiliului European, care reprezintă cele 27 de țări membre.

Antonio Costa este liderul clar în cursa pentru această funcție. Atât de clar, încât deja se fac speculații despre cine ar urma să devină șeful său de cabinet. La începutul acestei săptămâni, actualul prim-ministru de centru-dreapta al Portugaliei, Luís Montenegro, a declarat că Lisabona îl va sprijini pe Costa pentru această funcție.

„Montenegro ar spune asta doar dacă ar ști că Costa are o șansă clară”, a spus al doilea oficial UE. Totuși, candidatura lui Costa ar putea fi complicată de problemele sale legale. În noiembrie anul trecut, el a demisionat din funcția de premier al Portugaliei după ce procurorii l-au identificat ca suspect într-o anchetă pentru trafic de influență. Opt luni mai târziu, cazul rămâne sub sigiliu, iar misterul persistă în privința presupuselor infracțiuni. Costa nu a fost pus sub acuzare și insistă că e nevinovat.

Politica externă și șefia legislativului european

Cel mai incert post, în acest moment, este cel pentru șefia politicii externe, au spus patru oficiali. Prim-ministrul eston Kallas este preocupată de acest post, în calitate de lider național și liberal est-european, și ar fi o alegere aproape ideală pentru liberali, care aleg un succesor al lui Josep Borrell.

În perioada premergătoare alegerilor europene, țările UE cu puțină experiență în ceea ce privește agresiunea rusă au fost sceptice în privința pozițiilor sale puternice împotriva Kremlinului. Unii lideri occidentali s-au temut că ea s-ar putea concentra exclusiv asupra Rusiei și nu ar acorda suficientă atenție altor regiuni, în special Orientului Mijlociu și Africii. Dar această opoziție s-a stins între timp, deoarece Kallas s-ar încadra perfect în actualul puzzle al locurilor de muncă, din punct de vedere geografic, politic și diplomatic.

Cea mai ușoară dintre cele patru nominalizări va fi acordarea unui nou mandat de doi ani și jumătate actualului președinte al Parlamentului European, Roberta Metsola, care face parte din PPE. Dar Parlamentul însuși, și nu liderii UE, este cel care are ultimul cuvânt în această decizie.

În zilele următoare, la dineul informal și la summit, liderii europeni se vor târgui cu von der Leyen pentru a obține concesii în schimbul sprijinului lor, oferindu-i sprijin în schimbul unor portofolii cheie în viitoarea Comisie Europeană.

"Aceștia sunt șefi de stat și de guvern. Ei nu vin la Bruxelles doar pentru a aproba un acord", a declarat un al treilea diplomat european.

Chiar dacă Consiliul European va ajunge rapid la un acord cu privire la acest puzzle al funcțiilor de conducere, mai există încă un obstacol: Parlamentul European, care va trebui să voteze pentru un al doilea mandat de cinci ani pentru von der Leyen chiar din 18 iulie.

„Întotdeauna există o surpriză în discuțiile privind funcția de conducere”, a declarat un al patrulea diplomat european.

Președintele Comisiei, germana Ursula von de Leyen, are nevoie de 361 de membri ai Parlamentului European pentru a primi un al doilea mandat de cinci ani. Deși actuala sa coaliție a obținut 400 de locuri, oficialii partidului avertizează că cel puțin 10 % dintre ei ar putea să nu voteze pentru actuala președintă, ceea ce înseamnă că nu ar întruni majoritatea, conchide Politico.eu.

