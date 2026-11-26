București, 26 noiembrie 2026: În anul financiar 2025-26 (FY26) JYSK și-a majorat din nou cifra de afaceri, numărul de magazine și numărul de clienți noi, investind totodată în dezvoltarea rețelei de magazine, în structura logistică și IT, pentru a susține creșterea continuă. Rezultatele prezentate acoperă anul financiar FY26, perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2026.

În primul an al strategiei Customers’ First Choice, cifra de afaceri JYSK România a crescut cu 8,1%, ajungând la 1,5 miliarde RON. În aceeași perioadă, magazinele JYSK au atras cu 469.000 de clienți mai mult decât în anul financiar precedent, iar compania a deschis în România 12 magazine noi.

„Clienții continuă să ne aleagă pentru ofertele atractive, raportul calitate-preț al produselor și serviciile de calitate oferite clienților, ceea ce este un motiv de bucurie pentru întreaga organizație JYSK din România. În 2026, am continuat să investim în produse de calitate, în extinderea rețelei de magazine și în oamenii noștri, iar aceste investiții dau rezultate. Le mulțumim tuturor colegilor care, plin implicarea și munca lor, au contribuit la un an financiar de succes, într-o perioadă în care situația politică și geopolitică a fost instabilă”, spune Alex Bratu, Country Director JYSK România și Bulgaria.

Ce au preferat clienții

Combinația dintre prețurile competitive, campaniile promoționale, calitatea și designul scandinav a determinat clienții să aleagă produsele JYSK pentru amenajarea locuinței.

Ads

Din perspectiva performanței pe segmente de produs, cele mai mari creșteri ale vânzărilor față de anul precedent s-au înregistrat în cazul saltelelor cu arcuri, tăbliilor de pat, decorațiunilor de Crăciun și mobilierului de living. Totodată, clasamentul categoriilor cu cele mai mari vânzări din FY26 a fost condus de mobilierul pentru dormitor, dining și living.

Expansiunea rețelei a fost primită cu entuziasm de către clienți, fiecare dintre cele 12 inaugurări fiind marcată de JYSK prin evenimente dedicate și campanii promoționale atractive. Dintre unitățile nou deschise, cele mai bune rezultate au fost înregistrate la deschiderile magazinelor JYSK Popești Retail Park din Popești Leordeni, JYSK Bran și JYSK Florești Urbano.

Rezultate record și pe plan internațional

Pe plan global, JYSK a realizat o cifră de afaceri de 52,3 miliarde DKK (7,0 miliarde EUR), în creștere cu 12,9%, și un EBIT de 7,3 miliarde DKK (974,3 milioane EUR), în creștere cu 29,5%. De asemenea, JYSK a deschis un număr record de 168 de magazine noi, oferind produse și soluții în stil scandinav pentru somn și locuire, și a atras 14 milioane de clienți noi.

Ads

Ca parte a rezultatelor anuale pentru FY26, JYSK a publicat Global Tax Footprint, care a crescut cu 2,1 miliarde DKK, ajungând la 12,8 miliarde DKK (1,7 miliarde EUR). Suma totală include atât taxele proprii ale JYSK, cât și taxele pe care compania le colectează și le plătește autorităților fiscale în numele angajaților, clienților și altor parteneri de afaceri.

Pentru a răspunde cerințelor unei afaceri aflate în expansiune, JYSK a realizat investiții semnificative în soluții IT la nivel global și a continuat să investească în soluții pe termen lung pentru creșterea capacității logistice, având în prezent în construcție trei noi centre de distribuție în Olanda, Spania și Italia.

„Extinderea este în ADN-ul nostru, iar sistemele, logistica și organizația trebuie să crească odată cu noi. Prin investițiile în soluții IT, capacități de distribuție și consolidarea serviciilor noastre de suport, construim o afacere mai eficientă și mai scalabilă, care susține ambițiile noastre de creștere pe termen lung și capacitatea de a deservi și mai mulți clienți”, spune Rami Jensen, Președinte & CEO JYSK.

Ads

Progrese în atingerea obiectivelor de sustenabilitate

În FY26, JYSK și-a continuat eforturile de reducere a emisiilor de CO2e. Deși compania a deschis un număr record de magazine noi, emisiile per magazin cu 3,4% în FY26. Colaborarea strânsă cu furnizorii a contribuit la creșterea cu aproape 29% a ponderii furnizorilor care au obiective validate științific pentru reducerea emisiilor de CO2e, ajungând la 47,6% din totalul furnizorilor măsurați în funcție de emisii.

Planuri globale pentru 2027

La începutul anului 2027, JYSK intenționează să integreze în propria organizație trei țări care operează în prezent în sistem de franciză și care au avut rezultate de succes: Kosovo, Albania și Macedonia de Nord. În primăvara anului 2027, JYSK plănuiește să deschidă primele sale magazine în Cipru, noul centru de distribuție din Lelystad, Olanda, și un nou centru de distribuție închiriat în Veneto, Italia. Totodată, compania va continua să se concentreze pe deschiderea de noi magazine în marile zone metropolitane europene și în proximitatea acestora.

Ads

FY26 în cifre

Cifra de afaceri a JYSK România a crescut cu 8,1%, ajungând la 1,5 miliarde RON JYSK a deschis 12 magazine noi în România cu oferte atractive pentru produse destinate casei și unui somn sănătos și a modernizat 13 magazine mai vechi În FY2026, numărul de clienți a crescut cu 469.000 comparativ cu anul financiar precedent Total angajați JYSK în România: 1397 Total magazine JYSK în România: 169 Cifra de afaceri globală a crescut cu 12,9%, ajungând la 52,3 miliarde DKK (7,0 miliarde EUR) EBIT-ul global a atins 7,3 miliarde DKK (974,3 milioane EUR) JYSK a publicat Global Tax Footprint, care a ajuns la 12,8 miliarde DKK (1,7 miliarde EUR) Deși a deschis un număr record de magazine noi, JYSK a redus emisiile per magazin cu 3,4% La începutul anului 2027, JYSK intenționează să integreze în propria organizație cele trei țări-franciză de succes: Kosovo, Albania și Macedonia de Nord

Ads