Rezultatele extragerii Loto 6/49 de duminică, 31 august. Numerele câștigătoare

Duminică, 31 august au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 28 august, Loteria Română a acordat peste 18.100 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 31 august:

Joker: 40, 6, 20, 19, 1 + 3

Noroc Plus: 2, 7, 3, 9, 3, 5

Loto 5/40: 14, 5, 26, 30, 13, 22

Super Noroc: 0, 0, 0, 1, 1, 8

Noroc: 8, 7, 3, 8, 7, 1, 8

Loto 6/49: 37, 4, 30, 33, 6, 19

Conform Loteriei Române, reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 25,51 milioane de lei (adică peste 5,03 milioane de euro), iar la Joker, la aceeași categorie se înregistrează un report de peste 29,98 milioane de lei (adică peste 5,91 milioane de euro).

De asemenea, la Noroc este în joc un report cumulat de peste 2,44 milioane de lei (peste 482.300 de euro).

Și la Joker, categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 224.100 de lei, iar la Noroc Plus, categoria I este în joc un report de peste 80.900 de lei.

La Loto 5/40, categoria I avem un report de peste 1,15 milioane de lei (adică peste 227.800 de euro).

La Super Noroc avem la categoria I un report de peste 178.700 de lei (adică peste 35.200 de euro).

