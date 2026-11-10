Rheinmetall a achitat integral cele 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Contractul a fost semnat, dar mai sunt necesare avize

Șantierul Naval Mangalia este cu un pas mai aproape de schimbarea proprietarului. Grupul german Rheinmetall a plătit integral cele 138 de milioane de euro pentru platforma industrială și a semnat contractul de vânzare-cumpărare. Tranzacția nu este însă încheiată, deoarece transferul dreptului de proprietate depinde de obținerea avizelor necesare.

Prețul a fost achitat la o lună de la licitație

Rheinmetall Real Estate România SRL a câștigat licitația din 9 octombrie. După depunerea garanției de 10%, cumpărătorul a achitat luni, 9 noiembrie, diferența de 124,2 milioane de euro, potrivit CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia.

„CITR confirmă o etapă decisivă pentru Șantierul Naval Mangalia: prețul de 138 de milioane de euro a fost achitat integral și s-a semnat contractul de vânzare-cumpărare. CITR, lichidatorul judiciar al Șantierului Naval Mangalia, anunță un pas major în procedura de valorificare a activelor șantierului. Pe 9 noiembrie, cumpărătorul a achitat integral prețul de 138.034.320,47 euro, fără TVA, stabilit în urma licitației publice din 9 octombrie. Este cea mai mare tranzacție realizată vreodată în România pentru o companie aflată în insolvență sau faliment”, a transmis CITR.

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Preluarea șantierului depinde în continuare de avizele autorităților

„După finalizarea plății, părțile au semnat contractul de vânzare-cumpărare. Transferul efectiv al dreptului de proprietate va avea loc după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în procesul de vânzare, mai exact după obținerea avizelor, autorizațiilor și aprobărilor impuse de lege pentru tranzacțiile de o asemenea importanță strategică. Această evoluție deschide calea către finalizarea transferului și creează premisele pentru revitalizarea activității industriale pe platforma de la Mangalia”, au mai transmis reprezentanții CITR.

Potrivit unor surse citate de News.ro, banii au fost depuși într-un cont escrow, unde rămân blocați până la îndeplinirea condițiilor contractuale. Printre aprobările necesare se numără cele din partea Consiliului Concurenței și a instituțiilor responsabile de mediu, ape și siguranța instalațiilor.

Contactată de News.ro, compania germană a evitat să ofere informații suplimentare.

„Vă rugăm să rețineți că nu facem comentarii cu privire la procedurile aflate în curs. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis Rheinmetall.

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