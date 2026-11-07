Statul român a emis primele penalități pentru Rheinmetall: 8,7 milioane de euro. Neregulile descoperite în afacerea cu compania germană

Ministerul Apărării a emis prima factură de penalități pentru Rheinmetall. 8,7 milioane de euro are de recuperat deja statul român de la compania germană. Primele două sisteme de apărare antiaeriană modernizate de Rheinmetall nu au trecut testele de recepție. Acestea trebuiau livrate pe 15 aprilie 2026, însă nu au ajuns nici până acum în țară.

Penalizarea a fost hotărâtă după ce Rheinmetall nu a livrat la termen sistemele de apărare antiaeriană modernizate Oerlikon GDF 103 destinate Armatei Române, informație dezvăluită vineri, 6 noiembrie, la Antena 3.

Cu o zi înainte, premierul Luca Niculescu anunțase că Guvernul va analiza modul în care au fost încheiate contractele din programul SAFE, inclusiv cel cu compania germană Rheinmetall, după criticile privind lipsa de transparență și concentrarea unei sume importante la un singur producător.

Ads

Astfel, grupul german trebuie să achite penalități de zeci de mii de euro pentru fiecare zi de întârziere, însă rămâne de văzut dacă sumele vor fi și încasate. Echipamentele care trebuiau să ajungă în România în aprilie 2026 nu au fost livrate nici până în noiembrie. Valoarea facturii va fi actualizată cu penalitățile acumulate până în ziua în care echipamentele vor fi efectiv livrate.

Când trebuie să ajungă echipamentele Rheinmetall în România

Următoarea tranșă de echipamente ar trebui să ajungă în România chiar în decembrie 2026. Tot în luna decembrie ar urma să fie livrate și primele două sisteme, restante din aprilie, pentru care Ministerul Apărării a emis acum factura de penalități.

Programul SAFE, parafat de Guvernul Bolojan, rămâne învăluit de mister, iar semnatarii au fost acuzați de corupție de către partidele aflate în opoziție la acea vreme.

Ads