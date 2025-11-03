Cel mai mare producător de arme din Germania intră tot mai puternic în România. Guvernul Bolojan discută un nou contract de cooperare cu colosul german

Directorul general al Rheinmetall din Germania, Armin Papperger se întâlnește cu reprezentanții guvernului / FOTOX/@WanderfalkeInfo

Premierul Ilie Bolojan îl primește astăzi la Palatul Victoria pe Armin Papperger, CEO-ul Rheinmetall, pentru semnarea unui contract de cooperare în industria de apărare, în prezența ministrului Economiei, Radu Miruță, și a șefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca. Contractul de colaborare înseamnă că România, pe lângă că va produce armament Rheinmetall, își va consolida industria de apărare cu arme germane.

„Eu vă spun că luni, împreună cu premierul, vom semna un contract pentru industria de apărare cu Rheinmetall, un pas în faţă pentru ceea ce urmează să se întâmple în dezmorţirea zonei de de industrie de apărare”, a declarat Ministrul Economiei, Radu Miruță, conform Gândul.ro.

Ce activități are Rheinmetall în România

Rheinmetall a cumpărat Automecanica Mediaş, iar recent a anunţat că va produce în România transportoare blindate Lynx. Grupul german deține o participație de 72,5% din compania românească.

Proiectul beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro de la Comisia Europeană.

Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, a anunţat în februarie 2025 că a discutat cu șeful companiei Rheinmetall despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între gigantul german şi Romarm.

Tîlvăr a adăugat că acest proiect beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro, care este acordată de Comisia Europeană.

„Am discutat şi despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între Romarm şi Rheinmetall, proiect care beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro acordată de Comisia Europeană, prin programul ASAP. România are astfel şansa de a deveni un actor important în asigurarea aprovizionării cu muniţie la nivel european”, a declarat fostul ministru al Apărării Angel Tîlvăr.

Ministerul Apărării a subliniat că transferul de înaltă tehnologie şi integrarea unei părţi cât mai mari a producţiei echipamentelor contractate în capacităţi industriale de pe teritoriul naţional contribuie în mod esenţial la întărirea securităţii şi rezilienţei României, în actualul context geopolitic din regiune.

Rheinmetall și-a extins semnificativ capacitățile de producție. Se întâmplă în contextul creșterii cheltuielilor militare în Europa, ca urmare a războiului din Ucraina și a presiunilor făcute de guvernul german pentru modernizarea industriei de apărare.

