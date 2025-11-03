Cel mai mare producător de arme din Germania intră tot mai puternic în România. Guvernul Bolojan discută un nou contract de cooperare cu colosul german

Autor: Daniel Groza
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 11:43
1052 citiri
Cel mai mare producător de arme din Germania intră tot mai puternic în România. Guvernul Bolojan discută un nou contract de cooperare cu colosul german
Directorul general al Rheinmetall din Germania, Armin Papperger se întâlnește cu reprezentanții guvernului / FOTOX/@WanderfalkeInfo

Premierul Ilie Bolojan îl primește astăzi la Palatul Victoria pe Armin Papperger, CEO-ul Rheinmetall, pentru semnarea unui contract de cooperare în industria de apărare, în prezența ministrului Economiei, Radu Miruță, și a șefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca. Contractul de colaborare înseamnă că România, pe lângă că va produce armament Rheinmetall, își va consolida industria de apărare cu arme germane.

„Eu vă spun că luni, împreună cu premierul, vom semna un contract pentru industria de apărare cu Rheinmetall, un pas în faţă pentru ceea ce urmează să se întâmple în dezmorţirea zonei de de industrie de apărare”, a declarat Ministrul Economiei, Radu Miruță, conform Gândul.ro.

Ce activități are Rheinmetall în România

Rheinmetall a cumpărat Automecanica Mediaş, iar recent a anunţat că va produce în România transportoare blindate Lynx. Grupul german deține o participație de 72,5% din compania românească.

Proiectul beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro de la Comisia Europeană.

Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, a anunţat în februarie 2025 că a discutat cu șeful companiei Rheinmetall despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între gigantul german şi Romarm.

Tîlvăr a adăugat că acest proiect beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro, care este acordată de Comisia Europeană.

„Am discutat şi despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între Romarm şi Rheinmetall, proiect care beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro acordată de Comisia Europeană, prin programul ASAP. România are astfel şansa de a deveni un actor important în asigurarea aprovizionării cu muniţie la nivel european”, a declarat fostul ministru al Apărării Angel Tîlvăr.

Ministerul Apărării a subliniat că transferul de înaltă tehnologie şi integrarea unei părţi cât mai mari a producţiei echipamentelor contractate în capacităţi industriale de pe teritoriul naţional contribuie în mod esenţial la întărirea securităţii şi rezilienţei României, în actualul context geopolitic din regiune.

Rheinmetall și-a extins semnificativ capacitățile de producție. Se întâmplă în contextul creșterii cheltuielilor militare în Europa, ca urmare a războiului din Ucraina și a presiunilor făcute de guvernul german pentru modernizarea industriei de apărare.

Ședință în CSAT după semnarea contractului cu compania de armament Rheinmetall. Anunțul premierului Bolojan VIDEO
Ședință în CSAT după semnarea contractului cu compania de armament Rheinmetall. Anunțul premierului Bolojan VIDEO
România face un pas decisiv în consolidarea industriei sale de apărare prin semnarea unui acord de cooperare cu gigantul german Rheinmetall AG. Evenimentul a avut loc la Palatul Victoria, unde...
Wizz Air lansează „Wizz Class”, un mini business class în lumea zborurilor low-cost. Primele teste, inclusiv pe rute din București
Wizz Air lansează „Wizz Class”, un mini business class în lumea zborurilor low-cost. Primele teste, inclusiv pe rute din București
Compania Wizz Air face un pas spre zona premium a zborurilor low-cost. Începând cu luna decembrie, operatorul maghiar va testa un nou tip de bilet, denumit „Wizz Class”, care promite un plus...
#Rheinmetall, #productie arme, #Romania, #guvernul bolojan , #arme
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Milionarul roman fugit din tara divorteaza, dupa 7 ani de casnicie. Ce avere are si unde se afla acum
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transforma Transcarpatia, regiunea de la granita cu Romania unde traiesc si multi etnici romani, intr-un centru industrial

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dmitri Medvedev, noi declarații amenințătoare la adresa Ucrainei: „Cetățenii noștri și autoritățile ruse se vor întoarce pe pământurile lor ancestrale rusești”
  2. A apărut pe TikTok cu arma la brâu, iar polițiștii s-au dus peste el. Au găsit și 1.500 de gloanțe
  3. UPDATE Bolnav cu dizabilități, bătut de două persoane în curtea centrului unde este internat. Instituția a demarat o anchetă
  4. Cel mai mare producător de arme din Germania intră tot mai puternic în România. Guvernul Bolojan discută un nou contract de cooperare cu colosul german
  5. Trump avertizează că zilele lui Maduro sunt numărate, dar respinge ideea unui război cu țara condusă de acesta
  6. Spitalul Universitar și sute de blocuri din București, fără apă caldă și căldură la început de noiembrie
  7. Cât de ușor a fost pentru hoți să dea jaful de la Luvru. Parola serverului de supraveghere video al muzeului era extrem de simplă
  8. Primar mexican împușcat mortal în fața a zeci de oameni. Sărbătoreau Ziua Morților FOTO
  9. Comisiile de etică de la două universități au confirmat că fostul comisar-șef Cătălin Țone a plagiat masiv. Ce decizii au luat
  10. Ce e bine de știut despre testele nucleare ordonate de Trump