Gigantul militar german Rheinmetall a cumpărat producătorul român Automecanica Mediaș. Potențialul de vânzări anuale estimat

Compania germană de apărare Rheinmetall a anunțat joi, 1 februarie, achiziționarea a 72,5% din acțiunile producătorului român Automecanica Mediaș.

Rheinmetall și Automecanica Mediaș colaborau deja din 2023 la centrul de logistică și reparații pentru vehicule blindate ale Armatei Ucrainene produse de Rheinmetall, situat în Satu Mare.

Rheinmetall a publicat un comunicat de presă referitor la achiziția făcută în România:

"Achiziția adâncește amprenta societății din Düsseldorf în Europa Centrală, deschizând ușa către noi clienți din țări din regiune cu potențial substanțial de vânzări. Rheinmetall are deja locații în alte două țări de pe flancul estic al NATO, Ungaria și Lituania. Mai mult, în decembrie 2023, România a atribuit către Rheinmetall o comandă majoră vizând apărarea aeriană, în valoare de 328 de milioane de euro.

Prin Rheinmetall Landsysteme GmbH, Grupul va deține un pachet de 72,5% din acțiunile companiei, care va opera în România sub numele Rheinmetall Automecanica SRL. Restul acțiunilor din companie vor rămâne la investitori private. Acordul contractual necesită încă aprobarea autorităților guvernamentale competente înainte de a intra în vigoare.

Pe termen mediu, Rheinmetall estimează potențialul anual de vânzări al companiei nou achiziționate la aproximativ 300 de milioane de euro și se așteaptă ca comenzile primite în anul financiar curent să fie în intervalul de trei cifre de milioane de euro.

Prin uzina din Mediaș, România este gata să joace un rol cheie în menținerea pregătirii operaționale a vehiculelor de luptă construite în Occident în Ucraina, precum și în asigurarea suportului logistic. Prezența Rheinmetall în România înseamnă că forțele dislocate pe flancul estic al NATO vor putea conta pe timpi de răspuns mai scurți și pe lanțuri de aprovizionare mai robuste.

Achiziția constituie o nouă extindere a rețelei globale de producție de vehicule a Rheinmetall, care include deja fabrici în Statele Unite, Canada, Australia, Regatul Unit, Austria, Țările de Jos și Germania. Pe lângă extinderea semnificativă a capacității de producție și întreținere a Grupului, mutarea se adaugă portofoliului său actual de vehicule militare.

Camioane montate, remorci și alte vehicule speciale dezvoltate și produse de Automecanica măresc și completează gama existentă de camioane militare Rheinmetall, un domeniu în care Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) este o forță majoră pe piețele mondiale.

Privind în perspectivă, componente ale sistemelor antiaeriene folosite de armata română urmează să fie întreținute și modernizate aici", se arată, în comunicat, printre altele.

Cel mai recent produs al Automecanica Mediaș este un autobuz electric, prezentat la expoziția de la Bruxelles în 2023, care a primit recenzii foarte pozitive în „presa automarket”.

The latest product presented by 🇷🇴Automecanica Medias was a self-conceived electric bus, showcased at the Brussels expo in 2023, which received very positive reviews in the "automarket press".

Ads

5/5

(End) pic.twitter.com/309i9pYG0Q