Germanii de la Rheinmetall dezvăluie situația reală de la Șantierul Naval Mangalia. Ce trebuie făcut înainte de reluarea producției

Șantierul Naval Mangalia nu va fi repornit rapid. Rheinmetall, care a câștigat licitația, avertizează că sunt necesare investiții și angajări, iar achiziția nu este încă finalizată.

Repornirea șantierului va dura

„Încă nu am cumpărat șantierul naval, am depus o ofertă câștigătoare”, a precizat pentru News.ro Andre Neumann, director de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall, la Euronaval.

„După cum știți, șantierul naval este insolvabil și inactiv. Nu este funcțional. Așadar, vor fi necesare lucrări semnificative de întreținere. Sunt necesare investiții, pentru a repune șantierul naval în funcțiune. De asemenea, nu mai există forță de muncă. Așadar, trebuie să angajăm oameni, trebuie să aducem personal. Acest lucru va dura ceva timp”, a explicat el.

Rheinmetall și MSC vor să construiască la Mangalia nave civile și militare.

„În prezent, parcurgem procesele de achiziționare a activelor șantierului naval împreună cu partenerii noștri de la MSC. Împreună, vom înființa un șantier naval cu dublă utilizare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că șantierul naval va putea construi atât nave militare, cât și nave comerciale. Prin această simbioză, vom avea o încărcătură constantă, asigurând stabilitate pentru locurile de muncă, forța de muncă și pentru furnizorii din jur. Așadar, ambele companii au o viziune pe termen lung privind exploatarea șantierului naval”, a adăugat Neumann.

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Planurile Rheinmetall și contestația Damen

Licitația din 9 octombrie a fost adjudecată cu 138 de milioane de euro. La Mangalia sunt planificate patru nave militare pentru România.

„În același timp, situl este destinat să servească drept centru pentru viitoare proiecte de construcție navală militară. Prin aceasta, Rheinmetall creează o bază scalabilă (capacitatea de a crește și de a face față unui volum mult mai mare de muncă, fără a-și pierde din eficiență, n.r.) pentru proiecte viitoare în sud-estul Europei și își consolidează poziția pe o piață strategic importantă”, anunța compania.

„În urma achiziției, intenționăm să extindem și să modernizăm complet șantierul naval. Scopul nostru este de a dezvolta în continuare infrastructura existentă, de a îmbunătăți condițiile de producție și de a adapta capacitatea pentru a satisface cerințele viitoare. Acest lucru va permite șantierului naval să joace pe termen lung un rol cheie în implementarea activităților noastre strategice în sud-estul Europei și să ne consolideze prezența industrială în regiune”, declara Tim Wagner, directorul diviziei.

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Încă din mai, Rheinmetall și MSC anunțau „perspective pozitive pentru viitorul industriei navale și de apărare din România și ar marca începutul unei noi ere”.

Damen Holding contestă modificarea procedurii de vânzare, iar instanța ar urma să decidă pe 11 decembrie. Disputa privește legea insolvenței:

„În cazul vânzării bunurilor prin licitație publică, aceasta se va putea efectua și potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. În cazul în care adunarea creditorilor nu aprobă un regulament de vânzare sau în ipoteza în care, deși a fost aprobat un regulament de vânzare, bunurile nu au fost valorificate într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni, la cererea lichidatorului judiciar, aprobată de judecătorul-sindic, vânzarea bunurilor se va efectua prin licitație publică, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă”.

Damen susține că sintagma „dar nu mai mare de 12 luni” a fost eliminată din lege și că noțiunea „termen rezonabil” nu este definită.

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