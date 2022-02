Rayan, băiețelul marocan de 5 ani căzut într-un puț adânc, scos după cinci zile. Încă nu sunt informații despre starea copilului VIDEO

După eforturi disperate ale echipelor de intervenţie şi cinci zile în care a stat puţ cu o adâncime de 32 de metri, micuţul Rayan, un băieţel de cinci ani din Maroc, a fost scos la suprafață sâmbătă seară, 5 februarie.

El a fost preluat de o ambulanţă şi urmează să fie transportat cu elicopterul la cel mai apropiat spital. Deocamdată nu sunt informaţii despre starea copilului.

May Allah bless the little warrior Rayan. He is a hero a real HERO so happy that he has finally been rescued 💎 #SaveRayan pic.twitter.com/QkZGuaqTgf