Finala feminină de la Indian Wells a fost reeditarea finalei de la Australian Open, însă de data aceasta câștigătoarea a fost alta.

Elena Ribakina din Kazahstan a învins-o în două seturi pe Aryna Sabalenka, scor 7-6, 6-4 și a câștigat 1,2 milioane de dolari.

Câștigătoarea de la Wimbledon 2022 a avut un discurs în care a lăudat-o pe Sabalenka, iar aceasta din urmă a intervenit, oferind un moment comic. Întâi a scos limba la vorbele spuse de Ribakina, apoi i-a dat o replică acesteia.

"A fost prima mea victorie într-o finală contra ta. Sper că vom mai avea multe finale împreună, în continuare", i-a transmis Rybakina adversarei din ultimul act. Extrem de pe fază, Aryna a întrerupt-o pe Elena, spre amuzamentul tuturor celor prezenți în tribune. "O să fac în așa fel încât asta să fie ultima ta victorie contra mea", a glumit Sabalenka.

"I'll make sure it was the last one...!" 🤣

Fighting talk from @SabalenkaA 😝 #TennisParadise pic.twitter.com/9ADEFjMYfq