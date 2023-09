Afaceristul Rică Răducanu încheie sezonul estival pe zero: "A mers pe naiba să mă ia"

Rică Răducanu e dezamăgit de modul în care a mers afacerea lui de pe litoral.

Fostul portar al Rapidului și al echipei naționale are o terasă la Neptun. Rică Răducanu își petrece vara acolo și îmbie turiștii să mănânce și să stea la un pahar de bere.

Însă lumea nu s-a îngrămădit la terasa lui Rică Răducanu.

"A mers pe naiba să mă ia... A mers cum merge totul în România. Nu a mers nimic. Acum stau și mă uit, e liniștită marea, mai sunt vreo 20 de oameni și de mâine pleacă toți. Prețuri mari nu avem, sucul și berea sunt 10 lei la noi la terasă.” a declarat Rică Răducanu pentru Replica de Constanța.

Rică Răducanu crede că FCSB are cele mai mari șanse la titlu. "Rapid nu are echipă sezonul ăsta, sunt cei de 40 de ani, nu mai pot da randament. Nu avem. Ăsta este fotbalul, nu numai la noi. Eu am zis mereu, la ce bani a băgat Gigi și ce lot are FCSB-ul, nu are cum să piardă campionatul”

