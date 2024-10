Un nume mare din tenis și-a anunțat retragerea: ”Finalul este întotdeauna complicat”

Jucătorul francez de tenis Richard Gasquet, în vârstă de 38 de ani, a anunţat într-un interviu acordat L'Équipe, că a decis să îşi încheie cariera la Roland Garros, în mai 2025.

„Cred că acesta este cel mai bun moment pentru mine să o fac. Este cel mai bun turneu pentru a o face. Este magnific, iar noi, francezii, suntem norocoşi să ne putem retrage în locuri atât de incredibile. Finalul este întotdeauna complicat, aşa cum mi-au spus de multe ori toţi foştii mari jucători, şi nu este uşor să îl anunţi. Nu ştii niciodată când, cum, unde... În orice caz, este o concluzie inevitabilă”, a spus el.

Aflat acum pe locul 133 în lume, sportivul din Béziers nu vede această decizie ca pe „o durere în inimă”, fiind în continuare motivat de pasiunea sa, care l-a determinat să cutreiere turneele Challenger în ultimele luni, departe de glamour-ul de altădată.

„Tenisul nu se rezumă doar la meciurile mari, este visceral. Când am câştigat challengerul de la Cassis (acum câteva săptămâni), am devenit unul dintre cei mai tineri şi cei mai bătrâni trei jucători care au câştigat un challenger. Asta mă reprezintă bine”, mărturiseşte fostul numărul 7 mondial, semifinalist la Wimbledon (2007 şi 2015) şi la US Open (2013).

Câştigător a 16 turnee, toate în ATP 250, Gasquet a petrecut aproape 19 ani la rând în top 100 (956 de săptămâni consecutive).

