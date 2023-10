A murit ”primul erou de acțiune negru”. Boala de care suferea actorul

Richard Roundtree, cunoscut pentru interpretarea rolului principal din filmul ”Shaft”, din 1971, considerat ”primul erou de acţiune negru”, a murit în urma unui cancer pancreatic, transmite The Guardian.

Roundtree, în vârstă de 81 de ani, a murit la Los Angeles după ce a fost diagnosticat cu cancer pancreatic, a declarat Patrick McMinn, managerul de lungă durată al lui Roundtree, pentru Hollywood Reporter.

"Cariera sa deschizătoare de drumuri a schimbat faţa divertismentului din întreaga lume, iar moştenirea sa durabilă va fi resimţită pentru generaţiile următoare. Inimile noastre sunt alături de familia sa şi de cei dragi în aceste momente dificile", a declarat Artists & Representatives, agenţia care l-a reprezentat pe regretatul actor, într-o declaraţie pentru Deadline.

Roundtree a devenit celebru cu filmul Blaxploitation Shaft din 1971, despre un detectiv particular din secţiunea Harlem din New York, şi a reluat rolul în mai multe continuări şi într-un serial de televiziune de scurtă durată.

Personajul aspru şi înţelept, care purta jachete de piele strălucitoare şi care era însoţit de un cântec de fundal captivant al lui Isaac Hayes, a ajutat la definirea termenului "cool" pentru un actor principal de culoare şi a câştigat, de asemenea, acceptarea din partea publicului alb.

De-a lungul carierei sale de peste patru decenii la Hollywood, Roundtree a jucat o multitudine de roluri în filme şi emisiuni de televiziune, inclusiv în seria limitată Roots din 1977 şi în Earthquake din 1974, unde a interpretat rolul motociclistului temerar Miles.

Printre filmele sale mai emoţionante se numără Once Upon a Time din 1996 ... When We Were Colored, povestea unei comunităţi de negri foarte unite care se confruntă cu rasismul din Mississippi-ul postbelic.

În anii 2010, a fost reintrodus în rândul publicului tânăr când a jucat rolul tatălui lui Gabrielle Union în serialul BET Being Mary Jane.

"Să lucrez cu Richard Roundtree a fost un vis... A fost pur şi simplu cel mai bun & noi toţi l-am iubit", a scris Union pe Twitter.

Omagii pentru Roundtree au curs din toate părţile. Sheryl Lee Ralph, starul din Abbott Elementary, şi-a amintit de el ca de o "fiinţă umană minunată".

Avocata Sherrilyn Ifill de la NAACP Legal Defense Fund şi-a amintit de actorul "iconic".

Roundtree a lucrat cu regularitate până la sfârşit, având 159 de credite de actorie în palmares, plus trei proiecte viitoare care nu au fost încă lansate, potrivit IMDB.com.

Roundtree s-a născut în New Rochelle, New York, în 1942. A mers la Southern Illinois University la începutul anilor 1960 cu o bursă de fotbal, dar a părăsit facultatea mai devreme pentru a urma o carieră de modeling. În 1967 s-a alăturat Negro Ensemble Company pentru a-şi începe viaţa de actor, potrivit Hollywood Reporter.

A fost căsătorit de două ori şi îi supravieţuiesc patru fiice - Nicole, Tayler, Morgan şi Kelli Roundtree - şi fiul său, James, potrivit Variety.

