Dramă pentru Rick Harrison, patronul de la "Așii Amanetului": fiul lui a murit

Rick Harrison, celebrul proprietar al magazinului din Las Vegas care găzduiește emisiunea Așii Amanetului, a suferit o lovitură teribilă.

Rick Harrison, cunoscut din emisiunea Așii Amanetului, și-a pierdut fiul, pe Adam, în vârstă de 39 de ani. TMZ scrie că acesta a murit în urma unei supradoze.

"Vei fi mereu în inima mea. Te iubesc, Adam", a scris Rick Harrison pe Instagram.

Adam era unul dintre cei trei băieți ai lui Rick Harrison. Adam a lucrat și el o perioadă la magazinul din Las Vegas al tatălui său, însă nu a apărut în emisiunile de pe History Channel.

Adam a petrecut o perioadă la Gold and Silver Pawn Shop, apoi a decis că acest job nu este pentru el.

Corey este băiatul lui Rick Harrison care este extrem de popular datorită aparițiilor sale. Rick mai are un băiat, Jake, din a doua căsătorie.

