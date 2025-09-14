Șoc în lumea boxului: marele Ricky Hatton a murit. Avea doar 46 de ani și urma să revină în ring în acest an

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 14:59
Ricky Hatton FOTO X Piers Morgan

Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association.

Hatton, cunoscut pe tot parcursul carierei sale sub numele de Hitman, a fost unul dintre cei mai cunoscuți boxeri britanici ai generației sale și a câștigat mai multe titluri mondiale.

S-a retras în 2012 și a continuat să vorbească deschis despre lupta sa cu depresia și alcoolul.

În iulie anul acesta, el a declarat că va reveni în ring pentru un meci în decembrie, în Dubai, la 13 ani de la ultimul său meci profesionist.

Boxerul din Manchester urma să lupte cu Eisa Al Dah pe 2 decembrie.

În 2023, Sky a difuzat un documentar care explora viața boxerului în ring, viața sa personală cu multe probleme și luptele sale continue cu sănătatea mintală.

„Ofițerii au fost chemați de o persoană astăzi la ora 6:45 dimineața pe Bowlacre Road, Hyde, Tameside, unde au găsit cadavrul unui bărbat de 46 de ani. În prezent, nu se consideră că ar exista circumstanțe suspecte”, a anunțat poliția din Manchester, conform Sky Sports.

