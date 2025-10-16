Au apărut noi detalii despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer a fost găsit spânzurat

Autor: Teodor Serban
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 17:14
528 citiri
Au apărut noi detalii despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer a fost găsit spânzurat
Ricky Hatton FOTO X Piers Morgan

Ricky Hatton, fostul campion mondial la box, a fost găsit spânzurat în casa sa, s-a dezvăluit joi în instanţă potrivit AP.

Hatton a fost descoperit de managerul său şi prietenul său de multă vreme, Paul Speak, la domiciliul său din Hyde, Greater Manchester, în data de 14 septembrie. Speak s-a deplasat acolo pentru a-l duce pe fostul campion mondial la două categorii de greutate, în vârstă de 46 de ani, la aeroport, pentru a lua un zbor către Dubai, unde urma să revină în ring în luna decembrie.

Detalii despre momentul în care Hatton a fost găsit inconştient au fost prezentate la o audiere la tribunalul din Stockport, în cadrul căreia ancheta privind moartea sa a fost deschisă pe scurt şi amânată până la 20 martie.

„Cauza provizorie a decesului este spânzurarea”, a declarat Alison Mutch, medic legist principal pentru Manchester South.

Instanţa a fost informată că Hatton a fost văzut ultima dată de familia sa la 12 septembrie şi părea „bine”.

Dar el nu a participat la un eveniment la care era aşteptat să fie prezent a doua zi. Speak s-a dus la casa lui în dimineaţa zilei de 14 septembrie, unde bărbatul a fost găsit inconştient, a declarat Alison Catlow, ofiţerul poliţiei judiciare.

Fanii s-au adunat pe străzile din Manchester pentru a participa la procesiunea funerară a lui Hatton săptămâna trecută. Starurile din sport Tyson Fury, Amir Khan şi Wayne Rooney, precum şi solistul trupei Oasis, Liam Gallagher, s-au numărat printre cei care au participat la slujba de înmormântare la catedrala oraşului.

Vestea morţii sale a venit la două luni după anunţul surprinzător că se va întoarce la box în decembrie, într-un meci profesionist împotriva lui Eisa Al Dah, în Dubai.

Nu mai luptase de când a pierdut pentru a treia oară în carieră, împotriva lui Vyacheslav Senchenko, în 2012.

La apogeul carierei sale, a câştigat titluri mondiale la categoria semimijlocie şi mijlocie şi a împărţit ringul cu cei mai buni boxeri ai generaţiei sale, printre care Kostya Tszyu, Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao.

Ulterior, el a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate mintală.

Într-o declaraţie făcută după moartea sa, familia lui Hatton a spus că el se afla „într-un loc bun” şi era „entuziasmat de viitor”.

Drama prin care trece Romelu Lukaku: de ce nu își poate înmormânta tatăl
Drama prin care trece Romelu Lukaku: de ce nu își poate înmormânta tatăl
Internaţionalul belgian al echipei Napoli, Romelu Lukaku, acuză că el şi fratele său nu îşi pot înmormânta tatăl în Belgia, deoarece sunt “extorcaţi de anumite persoane” din...
A murit o legendă din gimnastică: „Primul care a obținut nota perfectă de 10 într-o competiție olimpică”
A murit o legendă din gimnastică: „Primul care a obținut nota perfectă de 10 într-o competiție olimpică”
Rusul Aleksandr Diteatin, primul gimnast care a obţinut nota maximă 10 la Jocurile Olimpice şi singurul care a câştigat opt medalii la o singură ediţie a Jocurilor Olimpice, a încetat din...
#Ricky Hatton, #deces, #box, #detalii , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: acuzat de viol in casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul si decizia instantei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Jannik Sinner le-a dat o veste proastă italienilor: ”Nu m-am decis încă, nu știu”
  2. Selecționerul Italiei, declarație șocantă: ”Voi merge chiar mai departe”
  3. Au apărut noi detalii despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer a fost găsit spânzurat
  4. „Nea Mircea, mă ocup eu de masaj, încep de la gambe!”. Intervine în conflictul lui Mircea Lucescu: „Dați-vă două palme!”
  5. Cum s-a încheiat procesul fotbalistului care a dat în judecată compania Pfizer după ce s-a vaccinat
  6. Emma Răducanu a luat două decizii majore privind viitorul ei în tenis
  7. Surpriză la WTA Osaka. Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi
  8. Fostul mare atacant a fost dat afară după ce a ratat calificarea la Mondiale
  9. Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina. Anunțul oficial al italienilor
  10. Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi