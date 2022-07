Ricky Martin, acuzat de incest de nepotul lui! Ar putea primi o condamnare uriașă

Ricky Martin (50 de ani) se află în fața unei situații teribile. El este acuzat de incest de nepotul lui în vârstă de 21 de ani.

Ricky Martin a fost acuzat de incest și de violență de Dennis Yadiel Sanchez, nepotul său în vârstă de 21 de ani, și ar putea primi până la 50 de ani de închisoare dacă va fi condamnat.

Cântărețul a primit un ordin de restricție în urma unui incident de violență domestică petrecut în Puerto Rico la începutul acestei luni. Identitatea victimei nu a fost făcută publică, însă se pare că ar fi fost vorba de Dennis Yadiel Sanchez (21 de ani), nepotul cântărețului.

Într-un raport al poliției publicat de ziarul portorican Vocero, Sanchez susține că a avut o relație de 7 luni cu unchiul lui, Ricky Martin, și că s-au despărțit în urmă cu două luni. Martin, care ar consuma cantități mari de alcool și droguri, n-ar fi suportat această veste și ar fi început sî îl hăituiască pe acesta.

Avocații lui Ricky Martin au respins acuzațiile și pregătesc apărarea. 'Ricky Martin nu a fost, desigur, niciodată - și nu ar fi niciodată - implicat în niciun fel de relație sexuală sau romantică cu nepotul său", a declarat vineri avocatul Martin Singer.

Legea din Puerto Rico este dură în privința incestului. Dacă presupusa poveste de dragoste dintre Martin și Sanchez va fi confirmată, cântăreațul ar putea primi până la 50 de ani de închisoare.

Martin este căsătorit cu pictorul suedez de origine siriană, Jwan Yosef, din 2017.

Cuplul are patru copii: gemeni de 13 ani, Valentino și Matteo, precum și Lucia, de trei ani, și Renn, tot de trei ani.

