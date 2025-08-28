Superstarul internațional Ricky Martin va concerta la București. Când este programat evenimentul

Ricky Martin va concerta la Romexpo, în 16 decembrie.

Superstarul internațional Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său - "Ricky Martin Live", anunță organizatorii.

Cunoscut pentru concertele sale electrizante, unde combină ritmurile latino cu influențe pop și internaționale, alături de coregrafii spectaculoase și o prezență scenică irezistibilă, Ricky Martin demonstrează încă o dată că este un entertainer desăvârșit. Concertul va include un setlist cu cele mai mari hituri ale artistului – de la „Livin’ la Vida Loca” și „She Bangs” până la „María” și „The Cup of Life”.

Producția scenică este impresionantă, cu un design vizual atent conceput pentru a amplifica fiecare moment artistic. Lumini de ultimă generație, proiecții vizuale imersive, o trupă live și șapte dansatori acompaniază show-ul, oferind publicului o experiență intensă, plină de ritm și culoare.

Încă de la lansare, turneul Ricky Martin Live a fost întâmpinat cu recenzii entuziaste la nivel internațional, criticii apreciind energia debordantă, carisma și vocea inconfundabilă a artistului.

Mai mult decât un simplu concert, Ricky Martin Live 2025 este o celebrare a unei cariere impresionante și o dovadă că Ricky Martin rămâne unul dintre cei mai spectaculoși și iubiți artiști ai scenei muzicale internaționale.

