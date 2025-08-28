Superstarul internațional Ricky Martin va concerta la București. Când este programat evenimentul

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 28 August 2025, ora 16:53
55 citiri
Superstarul internațional Ricky Martin va concerta la București. Când este programat evenimentul
Ricky Martin FOTO Facebook/ Ricky Martin

Ricky Martin va concerta la Romexpo, în 16 decembrie.

Superstarul internațional Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său - "Ricky Martin Live", anunță organizatorii.

Cunoscut pentru concertele sale electrizante, unde combină ritmurile latino cu influențe pop și internaționale, alături de coregrafii spectaculoase și o prezență scenică irezistibilă, Ricky Martin demonstrează încă o dată că este un entertainer desăvârșit. Concertul va include un setlist cu cele mai mari hituri ale artistului – de la „Livin’ la Vida Loca” și „She Bangs” până la „María” și „The Cup of Life”.

Producția scenică este impresionantă, cu un design vizual atent conceput pentru a amplifica fiecare moment artistic. Lumini de ultimă generație, proiecții vizuale imersive, o trupă live și șapte dansatori acompaniază show-ul, oferind publicului o experiență intensă, plină de ritm și culoare.

Încă de la lansare, turneul Ricky Martin Live a fost întâmpinat cu recenzii entuziaste la nivel internațional, criticii apreciind energia debordantă, carisma și vocea inconfundabilă a artistului.

Mai mult decât un simplu concert, Ricky Martin Live 2025 este o celebrare a unei cariere impresionante și o dovadă că Ricky Martin rămâne unul dintre cei mai spectaculoși și iubiți artiști ai scenei muzicale internaționale.

Incendiu în mijlocul Capitalei. Arde un celebru restaurant. Traficul a fost dat peste cap VIDEO
Incendiu în mijlocul Capitalei. Arde un celebru restaurant. Traficul a fost dat peste cap VIDEO
Un incendiu a izbucnit în apropiere de Calea Victoriei, în București, joi, 28 august. Pe rețelele sociale oamenii transmit că ar fi vorba despre restaurantul Mărul de Aur, celebru pe...
Atac cu cuțitul pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Agresorul, căutat de oamenii legii
Atac cu cuțitul pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Agresorul, căutat de oamenii legii
O persoană a fost atacată cu un cuţit joi, 28 august, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, după ce i-a fost acordat...
#Ricky Martin, #concert, #Bucuresti , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Surprize de cosmar pentru romani in Bulgaria si Grecia. "Ii insira ca pe niste vite de parca ii deporta in Siberia sau la Auschwitz"
Digi24.ro
Experienta unei romance stabilite de 12 ani in strainatate: permis de conducere in 45 de minute si pasaport in 20, direct la aeroport
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sănătatea sexuală, un subiect fără tabu: De ce controlul medical periodic este un act de responsabilitate
  2. Superstarul internațional Ricky Martin va concerta la București. Când este programat evenimentul
  3. Top 3 ajutoare ce nu trebuie să lipsească din bucătăria ta
  4. Cum scapi de petele albe de pe pahare și sticlă
  5. Disperarea unei românce care s-a trezit dimineața și îi dispăruse mașina din curtea cazării din Grecia. „A devenit o a doua Bulgarie?”
  6. Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre naștere. Ce cerințe are în timpul spitalizării: „Vreau să fie prezent partenerul”
  7. 6 lucruri pe care femeile de peste 50 de ani ar trebui să le facă în fiecare zi înainte de ora 9 dimineața, conform experților
  8. Horoscop zilnic. Joi, 28 august. Zodia care se confruntă cu gelozia partenerului
  9. Bancul zilei: De ce femeile mor mai târziu decât bărbații
  10. Diferențele culturale în jocurile de noroc