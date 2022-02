Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a anunţat că este în lucru un scenariu cu privire la ridicarea restricţiilor în România, însă nu poate oferi un termen când se va întâmpla acest lucru.

El a încurajat oamenii să continue să poarte masca de protecţie, în special în spaţiile închise şi a adăugat că sănătatea populaţiei este mai importantă decât dezbaterile privind constituţionalitatea sau neconstituţionalitatea unor prevederi din ordonanţa de urgenţă care reglementează purtarea măştii de protecţie.

„Se lucrează la scenarii, dar dacă lucrezi la scenarii nu poţi să ştii cu exactitate, pentru că dacă am ştii cu exactitate pentru că dacă am ştii cu exactitate, nu am mai lucra la scenarii. Deci în mod evident împreună cu colegii care sunt în zona de sănătate publică, INSP, lucrăm la astfel de scenarii, cum spuneţi dumneavoastră, astfel încât o scădere în mod constant nu numai a numărului de cazuri, dar şi al celor din secţiile ATI să ne ofere argumente pentru ridicarea cât mai rapidă a restricţiilor.

Nu vreau să ne angajăm la un termen. Termenul va fi generat dacă vreţi de modul de evoluţie a situaţiei în perioada următoare şi inclusiv de modul în care fiecare dintre noi ne vom comporta”, a afirmat Alexandru Rafila, întrebat vineri la Călăraşi dacă este în lucru un scenariu privind ridicarea restricţiilor şi când se va întâmpla acest lucru.

Acesta a mai spus că recomandă în continuare populaţiei să aibă un comportament precaut şi să poarte masca, în special în spaţiile închise.

„În continuare comportamentul precaut, utilizarea măştii, mai ales în spaţiile închise. E discuţia aceasta legată de constituţionalitatea unei ordonanţe de urgenţă. Constituţionalitatea şi o problemă formală, dacă vreţi, de procedură nu au legătură cu sănătatea publică. Trebuie toţi să fim conştienţi să încercăm să limităm transmiterea, să ne protejăm pe noi şi pe cei apropiaţi şi lucrul acesta ne va duce cât mai repede la normalitate.

Eu vă încurajez să purtaţi masca în continuare până când ştiu sigur că situaţia din spitale a ajuns la normalitate şi practic transmiterea comunitară se opreşte în România. Este o recomandare. Eu cred că recomandările specialiştilor ar trebui să fie mai puternice în argumentaţie decât dezbaterile pe baza unei prevederi legată de o ordonanţă şi de constituţionalitate sau neconstituţionalitate ei”, a conchis ministrul Sănătăţii.

Curtea Constituţională, a constatat că OUG 192/2020 care reglementează, printre altele, obligativitatea purtării măştii în spaţiile publice deschise este neconstituţională din motive care ţin de procedura legislativă.

Guvernul a transmis, marţi, după decizia CCR referitoare la purtarea măştii în spaţiile deschise, că se aşteaptă motivarea hotărârii şi se vor lua măsuri în funcţie de aceasta. La rândul său, Avocatul Poporului, Renate Weber, a explicat că decizia nu se aplică începând de astăzi, ci doar după publicarea motivării în Monitorul Oficial. De asemenea, decizia nu are efecte retroactive, ci doar pentru viitor.

De asemenea, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a explicat, marţi seară, că, după ce decizia CCR referitoare la portul măştii în exterior se publică în Monitorul Oficial, există o perioadă de 45 de zile în care poate fi remediată problema care a dus la declararea OUG ca fiind neconstituţională. Pe durata celor 45 e zile aplicarea prevederilor se suspendă „dacă nu se corectează înainte”. El a precizat că în interior masca rămâne obligatorie, iar renunţarea la ea ar fi riscantă.

