Cercetătorii au găsit explicația pentru care apar, de fapt, riduri pe măsură ce îmbătrânim. Nu are legătură cu genetica sau cu expunerea la soare

Ridurile nu apar doar din motive genetice sau din cauza expunerii la soare, ci și dintr-un mecanism fizic precis, pe care cercetătorii americani de la Universitatea Binghamton l-au demonstrat acum experimental pentru prima dată.

Folosind mostre reale de piele umană, echipa a arătat cum întinderea și contracția acesteia, accentuate odată cu vârsta, duc la încrețirea țesutului, un proces similar cu uzura unui material purtat ani la rând.

Pielea care îmbătrânește se întinde, se contractă și se încrețește sub presiune și așa se formează ridurile, potrivit unor noi dovezi experimentale obținute de oamenii de știință de la Universitatea Binghamton.

Analizând mostre de piele umană, cercetătorii au descoperit că pielea îmbătrânită este mai predispusă la riduri. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Ridurile apar atunci când pielea se întinde într-o direcție și se contractă în cealaltă, provocând încrețirea acesteia, iar acest fenomen se accentuează odată cu înaintarea în vârstă.

Pentru a exemplifica, gândiți-vă la un hanorac. După ani de purtare, se lărgește în diferite locuri. Pielea se comportă similar, spun cercetătorii.

„Nu mai este doar o teorie. Avem acum dovezi experimentale clare, care dezvăluie mecanismul fizic prin care se formează ridurile odată cu înaintarea în vârstă”, a declarat Guy German, conferențiar universitar la departamentul de bioinginerie medicală a universității din New York, citat într-un comunicat.

Oamenii de știință au crezut până acum că pielea se ridează odată cu vârsta din cauza mai multor factori (de exemplu, genetica, afecțiuni patologice și deteriorarea pielii cauzată de soare).

Cercetări anterioare, bazate pe simulări realizate pe calculator, au arătat schimbări în proprietățile mecanice și în structura stratului mijlociu al pielii, dermul - stratul care conține colagen și elastină și oferă suport structural pielii -, odată cu îmbătrânirea, dar acest lucru nu a fost validat niciodată experimental, cu mostre reale de piele, până acum.

„Când am intrat în acest domeniu, acesta a fost unul dintre scopurile mele, să pot să înțeleg îmbătrânirea. Industria cosmetică lansează atât de multe produse anti-îmbătrânire, încât poate fi derutant să știi care sunt bune și care nu au efect. Pentru că dacă mă uit la televizor, la radio, online, în magazine, mi se spun 1.000 de lucruri diferite despre cum să-mi îmbunătățesc sănătatea pielii și vreau să știu ce e corect și ce nu. Și m-am gândit să descopăr singur”, a explicat German.

Pielea se află într-o stare de semi-întindere, iar aceste forțe se modifică pe măsură ce înaintăm în vârstă. Stratului exterior, stratum corneum, stratul cornos de la suprafața epidermei, i se mărește treptat rigiditatea, în timp ce stratul interior devine mai moale, pe măsură ce densitatea rețelei de colagen scade, au constatat cercetătorii.

Echipa a folosit un tensometru cu forță redusă pentru a întinde fâșii foarte mici de piele de la persoane cu vârste între 16 și 91 de ani, simulând forțele la care pielea este supusă în mod natural. Ei au descoperit că atunci când pielea este întinsă într-o direcție, se contractă în cealaltă. Însă această contracție devine mai pronunțată odată cu vârsta, ducând la formarea ridurilor.

„Dacă întinzi, de exemplu, o jucărie din plastic moale ea se întinde pe orizontală, dar se micșorează în cealaltă direcție, și devine mai subțire. Așa face și pielea. Pe măsură ce îmbătrânești, această contracție se amplifică. Iar dacă pielea se contractă prea mult, se încrețește. Așa se formează ridurile”, spune German.

Cercetătorii au monitorizat cu atenție modul în care țesutul cutanat a reacționat la întindere. În timp, pielea își pierde din volum prin eliminarea lichidului, au arătat experimentele echipei, ceea ce agravează efectele ridurilor.

Această caracteristică a pielii, care combină elasticitatea cu capacitatea sa de a pierde sau de a reține lichide prin pori, este importantă și nu a mai fost documentată până acum.

Pielea are un anumit set de proprietăți mecanice când o persoană este tânără, dar odată cu vârsta, lucrurile încep să se schimbe și să devină puțin „ciudate”.

„Odată cu trecerea timpului, structura pielii se degradează, iar aceasta tinde să se întindă mai mult pe orizontală, favorizând apariția ridurilor. Cauza stă în faptul că pielea nu se află într-o stare complet relaxată, ci este permanent ușor tensionată. Astfel, forțele interne proprii țesutului cutanat devin motorul care impulsionează procesul de formare a ridurilor”, a menționat cercetătorul.

Prin explorarea caracteristicilor pielii și a transformărilor pe care le suferă odată cu trecerea timpului, se deschid noi perspective pentru înțelegerea și tratarea eficientă a unei game largi de afecțiuni cutanate.

Îmbătrânirea prematură, cauzată de perioade îndelungate petrecute la soare, poate avea același efect asupra pielii la fel ca îmbătrânirea naturală în timp.

„Dacă îți desfășori întreaga activitate în aer liber, ai șanse mai mari să dezvolți o piele mai îmbătrânită și mai ridată decât persoanele care lucrează în interior. Efectele îmbătrânirii naturale și ale celei cauzate de expunerea la soare sunt, în esență, similare”, a mai spus cercetătorul.

Studiul său va fi publicat în numărul din luna octombrie al Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

