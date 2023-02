Interpreta de 34 de ani a urcat pe scena din Phoenix duminică, în pauza finalei Super Bowl, pentru un mini recital de 13 minute.

Îmbrăcată din cap până în picioare în roșu aprins, Rihanna a dezvălut că este din nou însărcinată, într-un mod inedit.

Ea a făcut-o în primele momente ale spectacolului său, frecându-și burta și lăsând jos fermoarul ținutei sale - o salopetă suprapusă peste un body mulat - pentru a-și dezvălui sarcina.

Un reprezentant al Rihannei a confirmat vestea pentru PEOPLE duminică seara.

Câștigătoarea premiului Grammy și iubitul ei, rapperul A$AP Rocky, au devenit deja părinți în mai 2022.

El a fost văzut susținând-o cu entuziasm pe margine în timpul spectacolului de la pauză, filmându-i prestația și dansând alături de ea.

Rihanna a dezvăluit pentru prima dată în ianuarie 2022 că așteaptă primul ei copil cu Rocky, în vârstă de 33 de ani. După ce a fost fotografiată în timp ce își debuta cu burtica bebelușului în New York, o sursă a declarat pentru PEOPLE că Rihanna este "încântată să fie mamă" și "nu ar putea fi mai fericită".

"Tot ceea ce face Rihanna, o face în felul ei și în timpul ei, iar nașterea unui copil nu este diferită", a spus sursa, adăugând că cei doi sunt încântați de bebelușul care urmează să vină pe lume.

"Sunt la fel ca orice altă pereche de viitori părinți. Da, se întâmplă să fie celebri, dar sunt doar cel mai drăguț și mai vesel cuplu tânăr care așteaptă copii."

Rihanna și-a deschis mult-așteptata reprezentație de la Super Bowl cu piesa "B--- Better Have My Money" și a mai cântat duminică hiturile sale "Run This Town" și "Umbrella".

Ads