Chris Brown, condamnat la 180 de zile de munca in folosul comunitatii

Cantaretul american Chris Brown a pledat vinovat pentru agresiune, dupa ce in luna februarie a desfigurat-o pe iubita lui, cantareata Rihanna.

Artistul a scapat insa de inchisoare, fiind condamnat la 180 de zile de munca in folosul comunitatii, dupa ce a incheiat o intelegere cu procurorul, informeaza CNN.

Totusi, Chris Brown se va afla in urmatorii cinci ani sub control judiciar si timp de un an va fi supus unei consilieri impotriva violentei domestice, a declarat Sandi Gibbons, purtator de cuvant al tribunalului din Los Angeles.

Daca nu si-ar fi recunoscut vina, Brown, in varsta de 20 de ani, risca sa petreaca cel putin cinci ani dupa gratii.

Crish Brown a lovit-o pe iubita sa, Rihanna, pe 8 februarie cu doar cateva ore inaintea decernarii premiilor Grammy.

