Rihanna a născut o fetiță. Ce nume poartă fiica artistei și a rapperului A$AP Rocky

Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară, anunțul venind miercuri, 24 septembrie 2025, prin intermediul conturilor oficiale de social media ale artistei. În postarea în care a dezvăluit vestea, cântăreața apare ținându-și în brațe fiica, iar o a doua imagine arată o pereche de mănuși pentru bebeluși, de culoare roz.

Vestea că Rihanna a născut o fetiță vine după luni de speculații privind sexul copilului, speculații reaprinse recent de declarațiile lui A$AP Rocky, în vârstă de 36 de ani, la premiera filmului The Smurfs din Belgia. Întrebat de un reporter Entertainment Tonight dacă este „fetița pe care o aștepta”, rapperul a răspuns: „Este, frate, este!”, arătând și către o păpușă Smurfette și spunând: „Uite aici. Știi la ce mă refer? Uite aici!”

Rihanna, 37 de ani, și A$AP Rocky mai au împreună doi copii: RZA, în vârstă de 3 ani, și Riot, în vârstă de 1 an. În urmă cu mai bine de un an, artista declara pentru revista Interview că și-ar dori o fetiță, adăugând totodată că s-ar bucura și dacă ar avea încă un băiat: „Dacă e încă un băiat, e încă un băiat.” Acum, visul celor doi a devenit realitate, fiica lor fiind numită Rocki Irish Mayers, după cum a dezvăluit și textul postării: „Rocki Irish Mayers Sept 13 2025.”

Artista a ales ținute inedite în perioada sarcinii

Ca întotdeauna, Rihanna a impresionat prin stilul său. La anunțul sarcinii, cântăreața purta un colier cu pandantiv în forma literei R, o piesă Splendente Letter Pendant din aur galben, realizată de bijutierul newyorkez de origine napoletană Renato Cipullo, cu prețul de 7.950 de dolari.

Anunțul vine la mai puțin de un an de la vestea sarcinii, dezvăluită de Rihanna într-un mod spectaculos, la MET Gala 2025, eveniment anual organizat de publicația Vogue în beneficiul Costume Institute, departamentul dedicat modei din cadrul Metropolitan Museum of Art din New York.

Rihanna și A$AP Rocky formează un cuplu oficial din 2020, după ani de prietenie strânsă. Cei doi nu au planificat inițial să își întemeieze o familie, dar odată ce Rihanna a rămas însărcinată cu primul copil, artista a declarat pentru Vogue că nu au avut nimic împotriva ideii:

„Întotdeauna am crezut că mă voi căsători mai întâi, apoi o să vină copilul, dar cine spune că trebuie să fie așa?”, a spus Rihanna. „Cu siguranță nu o să las un lucru de genul acesta să stea în calea maternității.”

