Rihanna a fost făcută praf de Donald Trump după show-ul de la Super Bowl: ”Cel mai slab din istorie!” VIDEO

Rihanna a susţinut un spectacol exploziv la pauza de la Super Bowl 57, iar după acesta The Hollywood Reporter a anunţat că superstarul din Barbados este însărcinată din nou.

Rihanna a cântat şi a dansat pe o serie de hituri ale ei la State Farm Arena din Glendale, Arizona, unde Kansas City Chiefs a învins Philadelphia Eagles.

Rihanna a interpretat hituri bine cunoscute precum „We Found Love”, „Where Have You Been”, „Diamonds” şi „Work” şi chiar a dat de înţeles că este însărcinată în timpul spectacolului, care a fost în vogă pe reţelele de socializare duminică. Rihanna şi rapperul A$AP Rocky mai au un băieţel de 9 luni.

Cel mai vehement critic al show-ului oferit de Rihanna a fost fostul președintel al Statelor Unite, Donald Trump, care a avut o postare acidă pe rețelele sociale.

"EPIC FAIL: Rihanna a oferit, fără dubii, cel mai slab show din istoria Super Bowl-ului. Asta după ce a insultat mai mult de jumătate din populația Statelor Unite, care se află oricum în declin, cu limbajul ei murdar și jignitor. Ca să nu mai zic de stilistul ei", a scris Donald Trump, pe TruthSocial.

