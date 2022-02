Fotografii de debut, pe care starurile ar prefera sa le uite (Galerie foto)

Astazi sunt bogati, aratosi si celebri. Insa, multora dintre ei nu le face deloc placere sa-si aminteasca de ezitarile si "lipsa de stil" de la inceputuri, imaginea de debut preferand sa o dea uitarii.

Inainte de a juca in "Titanic" si de a deveni un actor celebru, Leonardo DiCaprio a aparut frecvent in diverse reclame de televiziune. Din acea perioada, iata o imagine ce apartine fotografului David LaChapelle, in care "fragedul" Leo se incadreaza foarte bine in mijlocul unei gramezi de fructe proaspete.

Fotografiile de debut nu o avantajeaza nici pe Nicole Kidman, deoarece se gaseste mereu cineva sa aminteasca, prin comparatie, ca actualul chip de papusa de portelan al acesteia nu putea fi obtinut decat cu interventia chirurgului estetician, lucru pe care actrita il neaga cu vehementa.

In sovaiala inceputului artistic, se pot strecura si fotografii bizare, cum ar fi aceasta, cu Christina Aguilera, in care artista pare varata intr-o oala, lipsindu-i picioarele.

Si in cazul lui David Beckham, care a castigat o multime de bani de pe urma imaginii sale de barbat sexy si a stilului vestimentar impecabil, fotografiile de dinaintea celebritatii ar fi mai bine sa fie date uitarii: era doar un adolescent pasionat de fotbal, cu infatisare comuna.

Privind fotografiile de tanara aspiranta la cariera de actrita ale lui Sarah Jessica Parker, nu poti decat sa o admiri pentru diva in care s-a transformat de-a lungul anilor, cunoscuta indeosebi din "Sex an the City".

Zambetul deschis a insotit-o pe Jennifer Aniston inca de la debutul sau in lumea filmului, insa de la fata din imagine pana la actrita sexy de care s-a indragostit Brad Pitt este ceva cale si mult efort de a capata "stil".

Kristen Stewart nu a fost intotdeauna "Bella", asemenea personajului din seria "Twilight", care a facut-o celebra. Anii sai de inceput in cinematografie nu sunt foarte indepartati, insa tanara atragatoare de astazi este greu de recunoscut in adolescenta de la debut.

Rihanna s-a facut remarcata dintotdeauna prin fizicul sau atragator, insa i-a trebuit ceva timp pentru a stapani codul vestimentatiei potrivite pe covorul rosu. Fotografiile de la debut le-ar face uitate, caci tinutele de atunci sunt departe de imaginea rafinata a vedetei de astazi.

