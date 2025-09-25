Satul de poveste din România care atrage peste 100.000 de turiști anual. Rețeta succesului pentru unul dintre cele mai vizitate locuri din țara noastră VIDEO

La poalele Pietrei Secuiului, satul Rimetea își păstrează farmecul de basm, atrăgând anual zeci de mii de turiști cu casele albe perfect aliniate, ulițele pietruite și peisajele spectaculoase. Desemnat „Sat de poveste” la Destinațiile Turistice ale Anului 2025, locul oferă vizitatorilor drumeții, ciclism, rafting și incursiuni în istoria comunității la muzeul local.

Toamna și-a intrat în drepturi, dar în Rimetea nici vântul și nici ploaia nu țin turiștii departe. Ulițele pietruite sunt pline de oameni care admiră casele albe perfect aliniate. Iar peisajul este rupt din povești, arată Observator Antena 1.

Aerul curat, liniștea deplină și peisajele care îți taie respirația - toate sunt motive pentru care, an de an, turiști din toate colțurile țării vin la poalele munților Piatra Secuiului.

"Foarte mulți aleg să facă drumeții în zonă, să meargă cu bicicletele și weekendul e plin de turiști. Organizăm drumeții, organizăm ture cu biciclete, avem și biciclete de închiriat, chiar și biciclete electrice. Chiar și rafting se mai poate face pentru cei care nu se tem de apa rece", a transmis Inczer Zsuzsa, asociația TAT Rimetea.

Desemnat Destinația Turistică a Anului 2025 la categoria "Sat de poveste", Rimetea atrage anual peste 100.000 de vizitatori.

"E prima dată când ajungem, dar am venit special să vizităm Rimetea. Am auzit lucruri foarte frumoase și chiar nu am avut de pierdut", a povestit o turistă.

"Am văzut pe Internet tot felul de peisaje, poze, clipuri și am zis să încercăm. Oricum este o zonă foarte frumoasă. Nu e nici agitație, nu e nici liniște… e ce trebuie", a adăugat un alt vizitator.

Un alt punct de atracție este muzeul satului, unde vizitatorii descoperă povestea locului și află după ce obiceiuri trăiau oamenii din zonă.

