Investitor la un club din Superliga? Miliardarul ucrainean pregătește o afacere uriașă în România

Rinat Ahmetov, miliardarul ucrainean și patronul lui Șahtior Donețk, ar putea deveni în curând un nume important și în fotbalul românesc. Omul de afaceri a depus două oferte pentru companii din România, iar una dintre ele are legătură directă cu Oțelul Galați, echipă din Superliga.

Potrivit Economedia.ro, Ahmetov, prin compania sa Metinvest, a depus o ofertă pentru preluarea Liberty Galați, combinatul siderurgic care este și sponsorul principal al clubului Oțelul Galați.

În această cursă se află și omul de afaceri român Dorinel Umbrărescu, care a transmis, la rândul său, o ofertă oficială.

Dacă tranzacția s-ar realiza, Galațiul ar putea deveni primul oraș din România unde un magnat cu greutate în fotbalul est-european ar avea influență directă și în zona sportivă.

Rinat Ahmetov (59 de ani) este cel mai bogat ucrainean, cu o avere estimată la 7,9 miliarde de dolari, potrivit Forbes. A condus clubul Șahtior Donețk din 1996 și a colaborat timp de 12 ani cu Mircea Lucescu, perioadă în care echipa a câștigat Cupa UEFA (2009) și numeroase titluri interne.

Ahmetov este deja prezent pe piața locală prin grupul DTEK, care deține parcurile solare Glodeni I și II și parcul eolian Rugioasa (60 MWp).

Pe lângă oferta pentru Liberty Galați, miliardarul a depus și o ofertă pentru ArcelorMittal Tubular Products Iași, companie specializată în producția de țevi din oțel carbon.

În 2024, firma ieșeană a raportat o cifră de afaceri de 304 milioane de euro, în scădere față de cele 660 de milioane de euro din 2023.

O eventuală implicare a lui Ahmetov în combinatul Liberty ar putea deschide calea unei colaborări directe cu Oțelul Galați, club care se bucură deja de sprijinul sponsorului respectiv.

Ads