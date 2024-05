Primul pacient din lume cu transplant de rinichi de porc modificat genetic a murit la două luni după intervenția chirurgicală

Primul pacient din lume căruia medicii i-au transplantat un rinichi de porc modificat genetic a murit la aproape două luni după acea intervenţie chirurgicală.

În martie, anul acesta, medicii de la Spitalul General Massachusetts din Boston au transplantat un rinichi de porc modificat genetic în corpul lui Rick Slayman, un american de 62 de ani care suferea de o boală renală în stadiu terminal.

Operaţia a reprezentat o piatră de hotar în domeniul xenotransplantului – transplantul de organe sau de ţesuturi de la o specie la alta -, considerat o potenţială soluţie pentru penuria de organe la nivel mondial, au declarat reprezentanţii spitalului american la momentul respectiv.

Mass General is deeply saddened at the sudden passing of Mr. Rick Slayman. We have no indication that it was the result of his recent transplant. Mr. Slayman will forever be seen as a beacon of hope to countless transplant patients worldwide and we are deeply grateful for his… pic.twitter.com/I1dFqHZEmr