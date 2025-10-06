”Rinoceri și interferențe străine”. Politolog: ”Georgescu și Simion sunt și rezultatul unor transferuri de voturi PSD și strategii PNL”

Într-un editorial intitulat „Rinoceri și interferențe străine”, politologul Cristian Preda spune că valul suveranist de la alegerile prezidențiale anulate din 2024 este și rezultatul unor mișcări politice interne, nu doar al ingerinței Rusiei în procesul electoral. „Nici raportul prezidențial, nici cel al rinocerului aurist nu pomenesc despre mașinațiunile interne. Iar asta e o greșeală”, spune Preda luni, 6 octombrie.

Politologul Cristian Preda a criticat absența discursului public cu privire la aspectul intern al alegerilor anulate din noiembrie 2024, unde Călin Georgescu a obținut 2 milioane de voturi iar liderul AUR, George Simion, era fruntaș în sondaje.

„Problema pe care văd că o evită cam toată lumea e că Georgescu și Simion sunt nu doar marionetele rușilor, ci și rezultatul unor transferuri de voturi ale organizațiilor PSD și ale strategilor PNL către suveraniști, puse la cale și executate în noiembrie 2024”, a scris Cristian Preda pe comunitatealiberala.ro.

Fostul europarlamentar a criticat raportul președintelui Nicușor Dan despre prezidențiale anulate pentru absența informațiilor despre situația internă a campaniei electorale ce a precedat scrutinul anulat, care i-ar fi dus în turul 2 pe Călin Georgescu și pe Elena Lasconi (USR).

Ads

„Câtă vreme avem doar tablouri ale intervențiilor străine declarate ilegitime, credibilitatea explicațiilor nu va depăși granițele politice deja stabilite, căci suspiciunile sporesc dacă nimeni nu asumă vreo vină. Unde sunt Ciucă, Ciolacu, Iohannis, Hrebenciuc și Becali, ori responsabilii serviciilor de informații care au acționat contra interesului public?”, se întreabă politologul Cristian Preda.

Folosind termenul devenit viral după melodia „Când rinocerii” lansată de trupa Taxi, Preda consideră că lipsa asumării de către PSD și PNL a rolului propriu în valul suveranist va duce la și mai mulți „rinoceri”.

„Rinocerizarea e gravă întrucât cuprinde masele, nu liderii. Iar fără a desluși rolul acestora, încrederea în democrație va slăbi, iar numărul celor care leapădă chipul omenesc va crește”, mai spune Cristian Preda.

Ads