Stadionul Maracana, simbolul fotbalului brazilian, scos la vânzare pentru a acoperi datoriile uriașe ale statului

Stadionul Maracana FOTO Pexels

Guvernul din Rio de Janeiro a decis să scoată la vânzare legendarul stadion Maracana pentru a evita costurile de întreţinere şi, mai ales, pentru a rambursa o parte din datoria sa, estimată la 1,89 miliarde de euro.

Cu o datorie de 1,89 miliarde de euro faţă de guvernul central, Adunarea Legislativă a Statului Rio de Janeiro (Alerj) este hotărâtă să realizeze economii şi să găsească noi surse de finanţare. Pentru aceasta, a decis să scoată la vânzare miticul stadion Maracana, inaugurat în 1950.

„Guvernul investeşte o avere în întreţinerea Maracana, aproximativ 160.000 de euro pe meci”, a justificat preşedintele Alerj, Rodrigo Amorim.

El speră astfel să genereze aproximativ 320 de milioane de euro prin vânzarea directă a stadionului şi a infrastructurilor adiacente.

Potrivit statului, această separare a devenit vitală pentru regiune, care trebuie să îşi ramburseze datoria în 2026. Proiectul trebuie să fie aprobat în curând în şedinţa plenară a Alerj.

Nu este prima dată când stadionul echipelor Fluminence şi Flamengo este asociat cu o potenţială achiziţie. În 2011, cel mai bogat om din ţară, Eike Batista, şi-a încercat norocul, dar vânzarea nu s-a concretizat.

În Brazilia, această posibilă vânzare a stadionului provoacă multă iritare. Adevărată piesă de istorie, Maracana este renumită în întreaga lume pentru că a găzduit peste 173.000 de spectatori la finala Cupei Mondiale din 1950, care a opus Brazilia şi Uruguay (câştigată cu 2-1 de uruguayeni).

Mai recent, acest gigantic stadion a găzduit şi Jocurile Olimpice de vară din 2016, precum şi Cupa Mondială din 2014.

În curând, va găzdui opt meciuri din Cupa Mondială feminină din 2027.

