Apa îmbuteliată conține niveluri periculoase de microplastice care se depun în organele vitale și cresc riscul de cancer. Avertismentul oamenilor de știință

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 20:37
Apa îmbuteliată poate conține niveluri periculoase de microplastice care pot trece de mecanismele naturale de apărare ale organismului și se pot depune în organele vitale — crescând potențial riscul de cancer, sugerează noi cercetări.

Studiul, condus de Sara Sajedi, expertă de top în managementul mediului la Universitatea Concordia, a descoperit că persoanele care consumă în mod regulat apă îmbuteliată ingeră anual cu aproximativ 90.000 de particule microplastice mai mult decât cele care beau apă de la robinet.

Efectele posibile asupra sănătății ale ingerării acestor fragmente microscopice au fost documentate tot mai des, cercetările asociindu-le cu inflamații cronice, stres oxidativ, dereglări hormonale, infertilitate, leziuni neurologice și cancer. Sajedi a descris riscurile pentru sănătate generate de sticlele din plastic ca fiind „grave” și a făcut apel la o conștientizare mai mare a ceea ce ea a numit o „problemă urgentă”.

„Educația este cea mai importantă acțiune pe care o putem întreprinde”, a spus Sajedi. „Consumul de apă din sticle de plastic este acceptabil într-o situație de urgență, dar nu ar trebui să devină o practică zilnică. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu vorbim despre o toxicitate acută, ci despre o toxicitate cronică.”

În ciuda tot mai multor dovezi privind efectele nocive, oamenii de știință afirmă că impactul pe termen lung al expunerii la microplastice este încă puțin înțeles, în principal din cauza lipsei unor teste standardizate și a unei monitorizări globale.

Microplasticele sunt fragmente minuscule de plastic, care pot măsura chiar și doi micrometri — adică a mia parte dintr-un milimetru. Ele pătrund în alimente, apă și chiar în aer, pe măsură ce produsele din plastic se degradează în timp.

În cazul apei îmbuteliate, aceste particule se formează în timpul producției, depozitării și transportului, ceea ce înseamnă că cei care o beau le ingeră direct de la sursă, nu prin intermediul lanțului alimentar.

Studiile recente au descoperit microplastice în țesut pulmonar uman, în placente, în laptele matern și chiar în sânge, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind cât de adânc pot pătrunde în organism.

Tot mai multe dovezi leagă aceste particule de neurotoxicitate, inflamație cronică și dereglarea hormonilor și a metabolismului.

Într-un articol publicat în Journal of Hazardous Materials, Sara Sajedi a declarat:

„Aceste particule pot contribui, de asemenea, la disbioză intestinală, pot perturba echilibrul bacteriilor intestinale și pot provoca boli respiratorii atunci când sunt inhalate.

Aceste riscuri cronice, de amploare, evidențiază importanța recunoașterii și abordării impactului nano- și microplasticelor pentru protejarea sănătății umane.”

Declarațiile vin după un studiu recent care sugerează că microplasticele din ambalajele alimentare pot afecta intestinul — crescând riscul de cancer colorectal și depresie.

Descoperirea a fost făcută de cercetători australieni care au analizat mostre de scaun de la voluntari sănătoși și au constatat că particulele microplastice pot modifica activitatea microbiană din intestin.

Unele dintre aceste modificări reflectau tipare observate anterior la persoanele cu depresie sau cancer de colon, sugerând că aceste fragmente minuscule pot perturba echilibrul intern al organismului într-un mod care afectează atât sănătatea fizică, cât și cea mentală.

Experții au numit concluziile „semnificative”, afirmând că este primul studiu realizat pe oameni care demonstrează că microplasticele pot altera microbiomul intestinal. Deși mecanismul exact nu este încă pe deplin înțeles, se conturează mai multe teorii.

Una dintre ele susține că microplasticele pot transporta substanțe chimice care interferează cu metabolismul bacterian, modificând astfel producția de acizi în intestin.

O altă teorie este că pe suprafața microplasticelor se pot forma biofilme nocive, care creează noi „nișe” unde anumite microorganisme proliferează, a explicat cercetătorul Pacher-Deutsch, autorul principal al studiului.

Totuși, cercetătorii subliniază că este nevoie de investigații suplimentare pentru a înțelege exact modul în care microplasticele provoacă aceste efecte.

Între timp, Sara Sajedi solicită o reglementare mai strictă a sticlelor de plastic de unică folosință. Ea afirmă că autoritățile sanitare trebuie să revizuiască legislația, politicile și inițiativele care reglementează producția, distribuția, utilizarea și eliminarea produselor din plastic de unică folosință.

De asemenea, Sajedi pledează pentru etichetarea obligatorie a produselor, astfel încât consumatorii să fie informați cu privire la prezența microplasticelor și la efectele lor potențiale asupra sănătății, iar producătorii să fie trași la răspundere pentru întregul ciclu de viață al produselor lor, scrie dailymail.com.

„Trebuie implementate măsuri de reglementare pentru a reduce riscurile asupra mediului și sănătății”, a spus Sajedi, „asigurând un viitor mai sustenabil și mai sigur în ceea ce privește accesul la apă.”

