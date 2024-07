Descoperirea care a surprins experții: O substanță neștiută din alimente produce cancer la oameni

Un studiu realizat de către un grup de cercetători condus de Universitatea de Medicină Englewood din Statele Unite, publicat în revista Frontiers un Cancer Control and Society pe 25 iulie 2024, a făcut o descoperire îngrijorătoare pentru sănătate. Experții au constatat că o substanță neștiută (pesticidele) din alimentele provenite din produsele agricole, prezintă un risc ridicat de cancer la oameni, echivalent cu fumatul.

Cercetătorii americani au observat asocieri între utilizarea pesticidelor și ratele crescute de limfom non-Hodgkin, leucemie și cancere de colon, vezică urinară, pancreas și plămâni, potrivit News Medical.

Pesticidele sunt necesare pentru controlul animalelor și plantelor, dar pot avea un impact negativ asupra vieții agricole și domestice. Studiile leagă expunerea la pesticide la diferite probleme de sănătate, inclusiv boli neurologice, un risc crescut de cancer și funcția imunologică afectată. Pesticidele precum glifosatul, malathionul, parathionul, tetraclorvinfosul și diazinonul sunt cancerigene.

Studiul privind sănătatea agricolă (AHS), care a inclus 89.000 de fermieri, a arătat asocieri între pesticide și prostată, plămâni, pancreas, colon, mielom multiplu și leucemie. Astfel, se justifică o evaluare amănunțită a riscului de cancer din punct de vedere al sănătății populației din SUA.

În prezentul studiu la nivel de populație, cercetătorii au determinat riscul de cancer legat de utilizarea pesticidelor în agricultură. Cercetătorii au legat seturi de date bazate pe codurile federale de procesare a informațiilor (FIPS) la nivel de stat. Ei au folosit o analiză a clasei latente (LCA) de opt clase pentru a determina modelele de utilizare a pesticidelor, modelate pe baza unor factori de cercetare, cum ar fi ratele de fumat la nivel de stat, utilizarea terenurilor agricole și vulnerabilitatea socioeconomică.

Cercetătorii au evaluat impactul utilizării pesticidelor asupra incidenței cancerelor de colon, vezicii urinare, pulmonare și pancreatice, leucemiei și limfomului non-Hodgkin.

Cercetătorii au obținut incidența cancerului în funcție de stat la fiecare 100.000 de persoane din bazele de date State Cancer Profiles și National Institutes of Health (NIH) de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din 2015 până în 2019. Cercetătorii au folosit modele liniare generalizate pentru a evalua efectul tiparelor de utilizare în agricultură asupra riscului de cancer.

Studiul a inclus date din 3.143 de județe din SUA și 69 de produse chimice agricole. Cercetătorii au observat asocieri pozitive între utilizarea pesticidelor și ratele crescute de limfom non-Hodgkin, leucemie, cancere de colon, vezică urinară, pancreatic și pulmonar. Descoperirile au indicat că utilizarea pesticidelor prezintă un risc de cancer echivalent cu fumatul.

Studiul constată că anumite pesticide, cum ar fi atrazină, Boscalid, dimetomorf, Dicamba, Dimethenamid, Dinotefuran, Glyphosate, Imazethapyr și metolaclor, contribuie în principal în zonele cu o incidență mare a tuturor afecțiunilor maligne și a cancerelor de colon. Dimetomorful este prezent în locuri cu risc ridicat de limfom non-Hodgkin și leucemie, precum și în zone cu risc scăzut de cancer pulmonar.

Utilizarea pesticidelor a afectat în primul rând Vestul Mijlociu, Marele Câmpie fiind folosită ca referință pentru cancer, datorită riscului crescut al acestora. Creșterea anuală a cazurilor de cancer între locațiile de referință și cele cu cel mai mare risc adăugat este de 154.541, cu o rată medie de 449 de cazuri la fiecare 100.000 de persoane pentru toate tipurile de cancer.

Pesticidele din produsele agricole și animaliere au crescut semnificativ cazurile de limfom non-Hodgkin cu 154% în comparație cu fumatul, în timp ce toate afecțiunile maligne, cancerele de vezică urinară și leucemia au prezentat creșteri modeste de 19%, 19% și, respectiv, 21%.

Studiul a constatat că utilizarea pesticidelor în agricultură are un risc de cancer similar cu fumatul de tutun pentru o varietate de afecțiuni maligne, în special în locurile cu producție agricolă mare.

