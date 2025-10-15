Lista medicamentelor care cresc riscul de cancer chiar și mult timp după ce o persoană încetează să le mai ia

Unele dintre cele mai frecvent utilizate medicamente, administrate de zeci de milioane de oameni din întreaga lume, lasă o amprentă de durată asupra organismului, chiar și mult timp după ce tratamentul este întrerupt, arată cercetările.

Beta-blocantele, prescrise frecvent pentru hipertensiune și afecțiuni cardiace, au fost asociate cu modificări ale bacteriilor intestinale, modificări care au fost detectabile chiar și la ani după ce pacienții încetaseră tratamentul, potrivit unui studiu realizat de cercetători estonieni.

Același lucru a fost valabil și pentru medicamentele împotriva anxietății din clasa benzodiazepinelor — inclusiv Xanax și Valium. Antidepresivele au avut efecte similare, la fel ca inhibitorii pompei de protoni, medicamente luate de milioane de oameni pentru reflux gastric și arsuri la stomac.

Microbiomul este colecția de bacterii benefice a organismului. Sănătatea lui depinde de o populație diversă de bacterii, care ajută la combaterea bolilor, absorbția nutrienților și reglarea sistemelor imunitar și metabolic. Acesta este influențat de tot — de la alimentație și stil de viață, până la medicamentele luate, inclusiv cele prescrise frecvent.

Noul studiu a confirmat că medicamentele prescrise în mod obișnuit — de la antibiotice la antidepresive — reduc în mod constant diversitatea bacteriilor intestinale, uneori pentru ani întregi.

Un microbiom mai puțin divers este asociat cu o barieră intestinală mai slabă, inflamație cronică și un sistem imunitar compromis. Această stare de dezechilibru, cunoscută sub numele de disbioză, creează inflamație persistentă și o apărare imunitară slăbită, ceea ce reprezintă un teren propice pentru dezvoltarea cancerului — în special a cancerului colorectal.

Disbioza creează un mediu intestinal dominat de bacterii care favorizează cancerul, capabile să declanșeze creșterea tumorilor prin stimularea formării vaselor de sânge, diviziunea necontrolată a celulelor și evitarea morții celulare.

Pentru a investiga efectele pe termen lung ale medicamentelor asupra bacteriilor intestinale, un studiu estonian a analizat genetic mostre de scaun de la 2.509 adulți.

Revenind patru ani mai târziu la 328 dintre aceștia și comparând noile mostre cu istoricul de prescripții medicale, cercetătorii au identificat efectele unor medicamente comune precum pastilele pentru reflux gastric, antidepresivele și medicamentele pentru anxietate.

Rezultatele au arătat că 90% dintre cele 186 de medicamente testate au perturbat microbiomul intestinal, iar pentru multe dintre ele — inclusiv antibiotice, antidepresive și inhibitori ai pompei de protoni — efectele au persistat peste trei ani după ultima doză.

Antibioticele au avut cel mai grav și de durată impact asupra microbiomului intestinal. Studiul a constatat că efectele medicamentelor precum azitromicina și penicilina rămân detectabile mai mult de trei ani.

Scăderea diversității bacteriene cauzată de antibiotice nu s-a recuperat niciodată complet, sugerând că deteriorarea este permanentă sau durează foarte mulți ani.

Ca și antibioticele, benzodiazepinele au fost asociate cu un număr redus de specii bacteriene, modificând compoziția generală a microbiomului intestinal.

Efectele acestor medicamente au persistat peste trei ani și au fost cumulative — mai multe prescripții au dus la un dezechilibru intestinal mai mare.

Dintre toate medicamentele non-antibiotice, beta-blocantele au fost printre cele mai puternice substanțe care au perturbat microbiomul, explicând o parte semnificativă din variațiile observate între indivizi. Inhibitorii pompei de protoni (IPP) au provocat, de asemenea, daune de durată, reducând diversitatea bacteriană și creând o stare pro-inflamatorie ce poate favoriza cancerul.

Aceste modificări ale ecosistemului microbian au persistat ani la rând după întreruperea tratamentului, scrie dailymail.com.

A doua rundă de testare — deși mai restrânsă — a confirmat solid că inhibitorii pompei de protoni și diferite antibiotice au efecte de durată asupra microbiomului intestinal.

Un intestin afectat de disbioză are adesea o barieră „permeabilă”, care permite bacteriilor și toxinelor să intre în fluxul sanguin. Acest lucru declanșează o inflamație persistentă, de intensitate redusă, în întregul organism.

Un microbiom sărăcit detoxifică mai greu compușii nocivi și produce mai puține molecule protectoare, precum butiratul, lăsând organismul mai vulnerabil la factori care pot deteriora ADN-ul celular și pot declanșa dezvoltarea cancerului.

Cercetătorii au dedus, în 2024, că modificările microbiomului intestinal — inclusiv proliferarea unor bacterii „rele”, unele necunoscute anterior — sunt legate de 23–40% dintre cazurile de cancer colorectal.

Ei au demonstrat că aceste bacterii nou-descoperite pot declanșa direct formarea leziunilor precanceroase în colon.

De asemenea, au descoperit că microbiomul intestinal poate crea un mediu pre-canceros prin modificarea celulelor colonului, care sunt esențiale pentru integritatea structurală a țesuturilor.

Dr. Oliver Aasmets, de la Institutul de Genomică al Universității din Tartu (Estonia) și autor principal al studiului, a declarat:

„Majoritatea studiilor despre microbiom iau în considerare doar medicamentele actuale, dar rezultatele noastre arată că utilizarea trecută a medicamentelor poate fi la fel de importantă, fiind un factor surprinzător de puternic în explicarea diferențelor individuale ale microbiomului.”

Rezultatele au fost publicate în revista mSystems.

