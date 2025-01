Suplimentele consumate de milioane de oameni ar putea crește riscul de cancer. Avertismentul unui nutriționist de top

Suplimentele care promit diverse beneficii pentru sănătate ar putea face mai mult rău decât bine, afectând funcția hepatică, cauzând pietre la rinichi și chiar crescând riscul de cancer.

Aceasta este concluzia unui nutriționist specializat în consilierea pacienților cu cancer.

Nichole Andrews, nutriționist din Washington, i-a anunțat pe cei 334.000 de urmăritori ai săi de pe Instagram că majoritatea vitaminelor pe care le luăm sunt dăunătoare sănătății noastre, subliniind un supliment care crește riscul de cancer.

„Mulți dintre noi apelăm la suplimente precum oțetul de mere, colagenul, drajeuri pentru piele/păr/unghii, turmeric și vitamina C, ca soluții rapide”, a spus ea.

„Dar știați că dozele excesive pot face mai mult rău decât bine?

Ca nutriționist specializat în oncologie sunt aici să vă spun că dependența de suplimente pentru sănătate poate duce la dezechilibre și chiar la creșterea riscului de cancer în unele cazuri.”

Primele pe lista ei sunt capsulele cu oțet de mere.

O simplă căutare pe internet te-ar putea face să crezi că oțetul de mere este un leac universal, cu afirmații care sugerează că te poate ajuta să slăbești câteva kilograme sau să controlezi tensiunea arterială ridicată.

Dar multe dintre aceste beneficii au fost observate doar în condiții de laborator, nu și la oameni.

„Capsulele cu oțet de mere pot irita sistemul digestiv și pot afecta smalțul dinților din cauza acidității ridicate.

Nu există dovezi solide care să le lege de pierderea în greutate sau de îmbunătățirea digestiei”, a spus Andrews.

Ea a adăugat că aceste suplimente nu sunt reglementate precum medicamentele, ceea ce înseamnă că nu știm dacă funcționează așa cum promit.

În schimb, a sugerat să optăm pentru apă cu lămâie sau alimente fermentate precum kimchi sau varza murată pentru a regla digestia.

Suplimentele de colagen se află, de asemenea, pe lista „neagră” a lui Nichole Andrews.

Ea a subliniat că, dacă nu aveți o deficiență, colagenul în exces poate interfera cu absorbția nutrienților.

„Colagenul este esențial pentru piele și articulații, dar corpul tău sintetizează suficient colagen natural doar având o dietă echilibrată. Pe asta trebuie să te concentrezi,” a spus ea.

Pentru a beneficia de colagen, ea a sugerat să consumați pui, pește, ouă, citrice și fructe de pădure, care sunt, de asemenea, bogate în vitamina C.

Biotina, o vitamină cunoscută și sub numele de B7, care se găsește în ouă și banane, este adesea recomandată pentru întărirea părului și unghiilor.

Dar Nichole Andrews nu recomandă să fie luată sub formă de supliment.

„Suplimentele pentru piele, păr și unghii sunt pline cu biotină adăugată. Deși poate fi benefică, ar trebui să o obțineți din alimentație, deoarece prea multă biotină poate interfera cu analizele de sânge,” a spus ea.

În loc să ia suplimente, Nichole Andrews le-a spus urmăritorilor să consume ouă, nuci, legume cu frunze verzi, avocado și cartofi dulci pentru a obține vitamine.

Turmericul, lăudat pentru proprietățile sale de vindecare a tractului digestiv, antiinflamatoare și de reducere a durerii, este un alt supliment popular.

Dar, în doze mari, turmericul poate irita mucoasa stomacului și poate afecta funcția ficatului, a avertizat Nichole Andrews.

În schimb, ea a spus că trebuie să ne concentrăm pe consumul de turmeric ca parte a unei mese, de exemplu, într-un curry sau într-un smoothie cu grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline sau laptele de cocos, pentru a spori absorbția.

În final, vitamina C, găsită din abundență în portocale și ardei grași, nu ar trebui nici ea să fie luată sub formă de supliment.

„Excesul de vitamina C poate duce la pietre la rinichi, probleme gastrointestinale și poate interfera cu absorbția altor nutrienți. Corpul tău poate obține cu siguranță suficientă vitamina C din fructe și legume întregi,” a explicat aceasta.

Ea a subliniat că oamenii ar trebui să opteze pentru portocale, căpșuni, ardei grași și broccoli, în schimb.

Mai multe studii reflectă îngrijorările sale și descurajează consumul excesiv de vitamine.

Un studiu publicat în The Journal of Clinical Investigation, a sugerat că antioxidanții precum vitamina C și vitamina E pot, de fapt, să ajute tumorile să crească.

Aceste două substanțe nutritive au un rol vital: vitamina C este importantă pentru vindecarea rănilor, pielea sănătoasă, vasele de sânge, oase și cartilaje, iar vitamina E pentru sănătatea ochilor și imunitate.

Vitamina C se găsește în alimente precum broccoli și citrice, iar vitamina E în nuci și semințe.

Deși aceste vitamine nu reprezintă o problemă atunci când sunt consumate în dozele găsite în alimente, aportul în exces prin suplimente, mai mult decât are nevoie corpul, ar putea favoriza dezvoltarea cancerului.

Cercetătorii de la Institutul Karolinska, o universitate medicală din Suedia, au injectat șoareci cu celule de cancer pulmonar înainte de a le administra doze crescătoare de vitamine C și E prin apa de băut.

Ulterior, au realizat ecografii regulate pentru a monitoriza formarea vaselor de sânge care ajută celulele canceroase să formeze o tumoră solidă.

Rezultatele au arătat că vitaminele au stimulat o proteină din organism care a contribuit la creșterea alimentării cu sânge a tumorilor, facilitând astfel dezvoltarea acestora, scrie dailymail.com.

