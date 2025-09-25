Risc de infarct și atac cerebral pentru o treime dintre locuitorii din București-Ilfov. La fel de mulți suferă de hipertensiune

Autor: Aniela Manolea
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 09:10
484 citiri
Risc de infarct și atac cerebral pentru o treime din locuitorii din București-Ilfov FOTO Pixabay

Un studiu de depistare a riscului bolilor cardiovasculare, realizat în București și în județul Ilfov, oferă concluzii foarte îngrijorătoare: aproape unul din trei respondenți prezintă risc de a suferi un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral (AVC). Hipertensiunea netratată și colesterolul ridicat contribuie la riscul discutat în studiul realizat de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC).

Un procent de 30% dintre persoanele care au făcut testul au un risc mare de eveniment cardiovascular (469 persoane). 7% dintre persoane au risc mediu (109 persoane) și 63% risc scăzut (986 persoane).

Chestionarele personalizate de cuantificare a factorilor de risc cardiovascular au fost completate de 1.564 de persoane din București-Ilfov cu vârsta între 30 și 60 de ani.

„Stilul de viață e destul de problematic, pentru că peste 70% din oameni nu fac activitate fizică conform recomandărilor generale de 150 de min de intensitate moderată. Probabil acesta e și unul din motivele pentru care 69% din cei intervievați sunt supraponderali. Și, pe lângă aceste lucruri, avem și un nivel foarte mare de stres, o calitate a somnului proastă, care nu fac decât să conducă la riscul acesta cardiovascular mare al populației București-Ilfov, prin prisma faptului că avem foarte multe expuneri la factori de risc nociv”, a declarat medicul cardiolog Ștefan Busnatu, unul dintre inițiatorii studiului, la Digi24.

Un aspect de reținut este că riscul de eveniment cardiovascular se dublează la fiecare 10 ani. Astfel, dacă între 36 și 45 de ani, riscul este 15%, între 46 și 55 ani este de 33%, iar între 55-65 ani - 48%.

Există diferențe și pe sexe: bărbații au un risc mai mare de evenimente cardiovasculare (35%), față de femei (27%).

„Persoanele cu risc ridicat au fost informate și consiliate să meargă la medicul cardiolog pentru programare și investigații suplimentare. Pe durata proiectului am realizat 300 de programări la medicul specialist și investigații suplimentare și am navigat 230 de persoane”, se arată în studiul COPAC.

„Este extrem de important ca partea educațională, partea de mobilizare a populației către mai multă mișcare, către o prioritizare mai mare a calității somnului și o reducere a stresului să fie efectuată printr-un demers mai extensiv, pentru că realmente, la acest moment, acestea ar fi lucrurile care ar putea să ne permită să ne mai reducem riscul cardiovascular”, a mai spus medicul cardiolog.

#risc cardiovascular, #infarct miocardic, #AVC, #studiu medical, #Bucuresti Ilfov, #copac , #cardiovascular
