Oamenii de știință au identificat alimentele care cresc riscul de demență, după un studiu de 15 ani

Consumul mare de carne și băuturile carbogazoase zaharoase accelerează apariția demenței și a altor boli cronice, conform unui studiu major desfășurat pe 15 ani.

Cercetătorii au urmărit aproape 2.500 de adulți vârstnici și au descoperit că persoanele cu cele mai nesănătoase diete – bogate în carne roșie și procesată, precum bacon și burgeri, și băuturi carbogazoase – au dezvoltat afecțiuni cerebrale și cardiace mai rapid decât restul participanților.

În schimb, cei care au urmat o dietă de tip mediteranean, bogată în legume, fructe, cereale integrale, nuci, leguminoase și grăsimi sănătoase, au prezentat mult mai puține afecțiuni cronice comparativ cu cei cu cele mai proaste diete. Este important de menționat că dieta a avut puțin impact asupra problemelor articulare legate de vârstă, cum ar fi artrita.

Despre studiu

Cercetarea, publicată în jurnalul Nature Aging, a urmărit participanții din cadrul Studiului Național Suedez privind Îmbătrânirea și Îngrijirea în Kungsholmen (SNAC–K).

Vârsta medie la începutul studiului a fost de 71 de ani.

Puțin peste jumătate dintre participanți erau femei.

Aceștia au fost monitorizați timp de până la 15 ani, iar calitatea dietei a fost evaluată repetat prin chestionare alimentare.

Studiul nu a impus participanților planuri alimentare specifice. Cercetătorii au analizat dietele lor normale și le-au punctat în funcție de cât de mult semănau cu mai multe tipare alimentare recunoscute ca sănătoase.

Dietele evaluate

Dieta mediteraneană, tradițională în sudul Europei, se bazează pe legume, fructe, cereale integrale, fasole, nuci, pește și ulei de măsline, consumându-se puțină carne roșie și alimente procesate.

Dieta MIND a fost creată pentru a proteja sănătatea creierului și combină elemente din dieta mediteraneană cu dieta DASH, concepută pentru a reduce tensiunea arterială prin scăderea aportului de sare. Dieta MIND pune accent deosebit pe legume cu frunze verzi și fructe de pădure, limitând alimentele prăjite, untul și dulciurile.

Alternative Healthy Eating Index (AHEI), un sistem de punctaj dezvoltat de cercetători de la Harvard pentru a reflecta alimentele asociate constant cu reducerea riscului de boli majore, a fost de asemenea folosit.

Acesta recompensează consumul ridicat de fructe, legume, nuci, leguminoase și grăsimi sănătoase.

Penalizează carnea roșie și procesată, băuturile zaharoase și grăsimile trans.

Toate cele trei diete au fost asociate cu o încetinire a acumulării bolilor cronice.

În schimb, o dietă cu scor ridicat pe Empirical Dietary Inflammatory Index (Indice alimentar empiric al inflamației - EDII) – bogată în carne roșie, produse procesate și băuturi zaharoase – a fost legată de o acumulare mai rapidă a bolilor.

Impactul asupra sănătății

Cercetătorii nu au analizat doar boli individuale, ci și „multimorbiditatea” – numărul total de afecțiuni cronice pe care o persoană le dezvoltă odată cu vârsta.

Aceasta include:

boli cardiace

demență

Parkinson

probleme musculo-scheletice, cum ar fi artrita sau osteoporoza

La finalul perioadei de urmărire, persoanele cu cele mai sănătoase diete aveau în medie două–trei boli cronice mai puțin decât cei cu cele mai nesănătoase diete.

Dieta a fost puternic legată de acumularea bolilor cardiovasculare și neuro-psihiatrice (inclusiv demență, Parkinson și depresie).

Nu a avut impact semnificativ asupra afecțiunilor musculo-scheletice.

Efectul protector al dietelor sănătoase, precum dieta mediteraneană și MIND, a fost deosebit de pronunțat la femei și la persoanele foarte în vârstă (78+ ani).

Co-autorul Adrián Carballo–Casla, cercetător postdoctoral la Aging Research Centre din cadrul Karolinska Institutet, a spus: „Rezultatele noastre arată cât de importantă este dieta în influențarea dezvoltării multi-morbidității în populațiile în vârstă.”

Experții avertizează că dieta nesănătoasă și alimentele ultra-procesate contribuie la epidemia bolilor lifestyle, de la obezitate și diabet până la Alzheimer.

În aprilie 2025, un studiu major a raportat că alimentele ultra-procesate reprezintă peste jumătate din dieta britanicilor și ar putea fi responsabile de 18.000 de decese premature pe an, asociate cu boli precum diabet, cancer, boli de inimă și depresie.

Demența afectează acum aproximativ 1 din 11 persoane peste 65 de ani în Marea Britanie, iar peste un milion de britanici se estimează că vor trăi cu această afecțiune până în 2030. La nivel mondial, cazurile sunt proiectate să tripleze aproape până la 150 de milioane până în 2050, pe măsură ce populațiile îmbătrânesc.

Bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale rămân doi dintre cei mai mari ucigași, reprezentând împreună aproximativ un sfert din toate decesele din UK anual.

Deși rata mortalității a scăzut datorită progreselor în tratament și prevenție, numărul persoanelor care trăiesc cu dizabilități pe termen lung cauzate de aceste afecțiuni crește rapid.

Accidentele vasculare cerebrale, în special, sunt acum una dintre principalele cauze de dizabilitate gravă la adulți.

Autorii studiului susțin că rezultatele lor se adaugă la dovezile tot mai numeroase că calitatea dietei joacă un rol esențial în îmbătrânirea sănătoasă, încetinind procesul de îmbătrânire inflamatorie – inflamația de nivel scăzut care se acumulează odată cu vârsta și contribuie la multiple boli.

Următorul pas va fi să se identifice recomandările alimentare care pot avea cel mai mare impact asupra longevității și grupurile de persoane în vârstă care ar beneficia cel mai mult, în funcție de vârstă, sex, statut social și afecțiuni existente, scrie dailymail.com.

