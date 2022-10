Ministrul britanic al Justiţiei, Brandon Lewis, și-a anunțat demisia marți, 25 octombrie, în urma numirii lui Rishi Sunak în funcţia de premier.

”Noul prim-ministru va avea sprijinul meu de la băncile din spate pentru a face față numeroaselor provocări cu care ne confruntăm - ca partid și ca țară”, a scris Lewis pe Twitter.

An honour to have been one of the longest serving Cabinet ministers - having done eight ministerial roles, in five departments, under four Prime Ministers.

The new PM will have my support from the back benches to tackle the many challenges we face - as a Party and as a country. pic.twitter.com/ulZjpcHkWk