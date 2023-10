Premierul Marii Britanii de la Tel Aviv: ”Aţi suferit un act de terorism de nedescris, oribil. Vă suntem alături” VIDEO

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, în conferinţa de presă comună cu omologul britanic Rishi Sunak, că ţara sa se luptă cu o "axă a răului" condusă de Iran, preluând o expresie folosită cândva de fostul preşedinte american George W. Bush. La rândul său, premierul Rishi Sunak, care a aterizat la Tel Aviv la câteva ore după plecarea preşedintelui SUA Joe Biden, a împrumutat o frază asociată cu Winston Churchill, promiţând să fie alături de Israel "în cel mai întunecat moment al său", după atacul devastator de la 7 octombrie al Hamas, care a ucis 1.400 de israelieni.

"Hamas sunt noii nazişti, noul ISIS, şi trebuie să luptăm împotriva lor împreună", a declarat Netanyahu în timpul conferinţei de presă susţinute alături de premierul britanic. El a adăugat că este "bătălia întregii lumi civilizate", iar de partea cealaltă se află "o axă a răului, condusă de Iran", care include şi Hezbollah, relatează CNN.

Israelul s-a angajat într-un "război lung" şi are nevoie de "sprijinul continuu" al Marii Britanii, a spus Benjamin Netanyahu.

Marea Britanie a sprijinit "dreptul Israelului de a se apăra în conformitate cu dreptul internaţional", a declarat, la rândul său, premierul Rishi Sunak.

Sunak, care a aterizat la Tel Aviv la câteva ore după plecarea preşedintelui Joe Biden, a împrumutat o frază asociată cu Churchill, promiţând să fie alături de Israel "în cel mai întunecat moment al său".

Prime Minister @netanyahu, I stand with you in Israel’s darkest hour.

I welcome your commitment to ensure routes into Gaza are opened for humanitarian aid.

I support your work to secure the release of hostages, to strengthen your security and to end the threat from Hamas. pic.twitter.com/ZrLJALTzBN