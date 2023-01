Premierul britanic Rishi Sunak, amendat pentru că nu a purtat centura de siguranță. Postarea care l-a dat de gol VIDEO

Premierul britanic Rishi Sunak a fost amendat vineri, 20 ianuarie, de Poliţia din Lancashire, din cauza nepurtării centurii de siguranţă într-o maşină aflată în mişcare, în timp ce se filma într-o înregistrare video pe care a postat-o pe reţele de socializare, relatează BBC News.

Poliţia din Lancashire a anunțat că i-a propus premierului o amendă fixă în anumite condiţi - plata în 28 de zile sau contestarea în justiţie.

Sunak, în vârstă de 42 de ani, şi-a cerut scuze în urma acestui incident, recunoscând o ”eroare de judecată.”

Pasagerii prinşi fără centura de siguranţă pot fi amendaţi pe loc cu 100 de lire sterline. Amenda poate ajunge la 500 de lire sterline în cazul în care cazul ajunge în instanţă.

În cazul în care persoana amendată contestă amenda, poliţia revizuieşte cazul şi decide dacă să retragă amenda sau să prezinte cazul în instanţă.

Şeful Guvernului de la Londra se afla în Lancashire atunci când a filmat înregistrarea, în cursul unei vizite în nordul Angliei. Sunak a postat pe Instagram acest clip, în care promova o ”reechilibrare” a cheltuielilor în teritoriu.

BREAKING: Prime Minister Rishi Sunak has been issued with a "conditional offer of fixed penalty" by Lancashire Constabulary for failing to wear a seatbelt while filming a social media clip in the back of a moving car.https://t.co/0v6ZSnozeF

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/PyrFAhYojo