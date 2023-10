Rishi Sunak, discurs în Parlamentul din Marea Britanie: "Putin va eșua, la fel ca și Hamas" VIDEO

Rishi Sunak, premierul Marii Britanii, a rostit un discurs ferm în care a asociat numele dictatorului rus Vladimir Putin cu cel al Hamas, grupare clasificată drept teroristă de Statele Unite ale Americii.

În cuvântarea ținută în seara zilei de luni, 23 octombrie, în Parlamentul Marii Britanii, prim-ministrul a comparat invadarea Ucrainei de către Rusia cu războiul declanșat recent în Fâșia Gaza de acțiunile teroriste ale grupării Hamas.

🇬🇧 Rishi Sunak: " Putin will fail and so will Hamas pic.twitter.com/IrC07x2Uee