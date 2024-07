Primele declarații ale influenceriței Sânziana Negru după ce a aruncat la gunoi mâncarea Lidl pe care o promova: ”Momentul nu a fost gândit” VIDEO

Influencerița Sânziana Negru, aspru criticată pentru că a aruncat la gunoi punga cu mâncare Lidl pe care o promova la Electric Castle, a făcut primele declarații după incidentul pentru care a fost atacată online continuu.

La 5 zile după incidentul în care participanții la festivalul Electric Castle au fotografiat punga cu alimente din coșul de gunoi, Sânziana Negru a întrerupt tăcerea cu un video pe Instagram.

„Am greșit. A fost un gest pripit. A fost un gest pe care noi nu l-am sesizat. Momentul respectiv nu a fost făcut din răutate, nu a fost premeditat, nu a fost gândit și, mai ales, nu a fost un gest făcut din nepăsare față de risipa alimentară. Am văzut că s-a comentat foarte mult lipsa de autenticitate. Autenticitatea e o valoare în care eu cred foarte mult. Pot să înțeleg de ce o parte dintre voi nu credeți asta, mai cred și că fiecare are discernământ să creadă și să înțeleagă ce consideră. Eu nu cred că putem să punem semnul egal între a avea o valoare și a face o greșeală. Bineînțeles că încerc și îmi doresc să mă educ în subiectul risipei alimentare și, dacă pe viitor voi putea contribui într-un mod pozitiv la acest fenomen, o voi face. Mai cred că educația se face cu blândețe și cu dragoste, nu cu ură și cu furie. Iar pentru aceia dintre voi care au lăsat mesaje jignitoare pentru gestul nostru, vă doresc să aveți parte de iubire în viața asta, pentru că este lucrul de care avem cu toții nevoie ca să evoluăm. Poate vi se pare că mesajul ăsta a venit târziu. Zilele astea au fost ca un moment de freeze (îngheț, n.r.) pentru mine, în care am stat să mă adun și să formulez un gând. Și vreau neapărat să mulțumesc persoanelor care au lăsat aici, și nu puține, mesaje de susținere. M-ați făcut să mă simt recunoscătoare pentru că sunt acceptată ca un om, și nu ca o mașinărie perfectă care nu se strică niciodată”, a spus Sânziana Negru pe Instagram.

Punga cu alimente care a ajuns la gunoi include 10 produse, printre care un ecler Electric Castel, pui la rotisor, cârnaţi, chipsuri, covrigi și limonadă, potrivit paginademedia.ro.

