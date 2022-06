Aproape jumătate din producția mondială de mâncare este risipită, arată un raport al World Wildlife Fund, astfel că Spania a decis să ia măsuri radicale. Autoritățile vor să amendeze cu până la 60.000 de euro risipa alimentară, să oblige restaurantele să ofere mâncarea neterminată la pachet, iar marketurile să dea fructele nevândute pentru gemuri sau sucuri.

După Franţa sau Italia, guvernul spaniol a prezentat marţi un proiect de lege împotriva risipei alimentare, ce prevede în special amenzi împotriva restaurantelor şi supermarketurilor care aruncă alimente, informează AFP.

'Într-o lume în care, din nefericire, foamea şi malnutriţia există, aceste subiecte apasă pe conştiinţa tuturor', a declarat ministrul agriculturii, Luis Planas, după şedinţa de guvern.

Textul, ce va trebui aprobat de parlament, are ca obiectiv reducerea cantităţii actuale de 1,36 milioane de tone de alimente şi băuturi aruncate de spanioli în fiecare an, ceea ce reprezintă o pierdere de 250 euro per locuitor, potrivit guvernului.

Supermarketurile şi restaurantele vor trebui să stabilească mecanisme prin care să doneze produsele nevândute unor ONG-uri sau bănci de alimente.

Dacă alimentele respective nu mai sunt apte pentru consum, vor trebui transformate de industrie în sucuri sau dulceţuri, de exemplu. În ultimă instanţă, restaurantele şi supermarketurile vor trebui să se asigure că alimentele vor servi ca hrană pentru animale sau vor fi transformate în compost.

De asemenea, restaurantele vor trebui să le pună gratuit la dispoziţie clienţilor ambalaje pentru a lua acasă resturile alimentare, o practică încă puţin răspândită în Spania.

Proiectul de lege prevede amenzi între 2.001 şi 60.000 de euro pentru nerespectarea acestor măsuri.

Consumatorii nu vor fi supuşi amenzilor, ci vor fi vizaţi de campanii de sensibilizare.

Alte ţări, precum Italia şi Franţa, au adoptat în ultimii ani măsuri destinate să lupte contra risipei alimentare.

În ce o priveşte, Uniunea Europeană s-a angajat să reducă la jumătate risipa alimentară până în anul 2030, atât în industrie, cât şi la consumatori, în conformitate cu obiectivele ONU.

