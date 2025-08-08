Care sunt cele mai mari surse de risipă alimentară din România. „În fața taxelor mai mari, oamenii pot învăța cum să cheltuie mai puțin, dar mai înțelept”

Un român aruncă, în medie, o porție de mâncare pe zi, ceea ce înseamnă 6.000 de tone de alimente irosite zilnic la nivelul întregii țări, potrivit unui comunicat de presă al Asociației Lanțul Alimentar Scurt (ALAS).

Conform sursei citate, se aruncă 20% din totalul alimentelor produse, iar gospodăriile sunt cele mai mari surse de risipă alimentară, urmate de HoReCa și retail.

„Risipa începe când cumpărăm prea mult, continuă când gătim disproporționat și se încheie când aruncăm ce a fost muncit cu trudă. Prin intermediul inițiativei Gospodari la Obor, Asociația Lanțului Alimentar Scurt vrea să rupă acest cerc, construind o rețea informală de oameni care nu irosesc nimic – de la legume și frunze, până la idei și timp”, se precizează în comunicat.

Asociația prezintă și motivele pentru care este important să fie redusă risipa alimentară. Astfel, primul ar fi că, în fața taxelor mai mari, oamenii pot învăța cum să cheltuie mai puțin, dar mai înțelept. De asemenea, în loc să se genereze gunoaie, se poate produce compost pentru grădinile urbane și balcoanele verzi. Nu cantitatea, ci calitatea alimentelor trebuie să primeze pentru românii care vin la piață, susține sursa citată.

„Gospodăria adevărată înseamnă respect – pentru muncă, pentru hrană și pentru resursele care ne rămân. În vremuri în care totul pare mai scump, acest proiect ne reamintește că putem face mult cu puțin, dacă lucrăm împreună. Piața Obor este un loc simbol pentru consumatorii casnici, dar este și un loc de unde își procură materia primă mulți chefi de top. Împreună cu alți colegi de breaslă vrem să transmitem acest mesaj: economia începe cu responsabilitatea cu care cumpărăm. Un român atent la resurse este perceput ca fiind gospodar – românii trebuie să reînvețe să fie gospodari, nu risipitori”, a declarat Marius Tudosiei, fondator ALAS, citat în comunicat.

Proiectul este finanțat de Platforma de Mediu pentru București, prin programul “În zona ta”, și se desfășoară în parteneriat cu entități precum Academia de Compost, Balconul Obor, Grădini Comunitare Obor, Asociația Eco Ruralis, Climatosfera și mai multe unități de învățământ din Sectorul 2.

“Ce facem mai exact? Instalăm un compostor comunitar lângă Piața Obor – pentru ca resturile vegetale să hrănească pământul, nu gropile de gunoi. Organizăm ateliere de gătit comunitar cu legume imperfecte – pentru a reduce risipa și a învăța rețete zero waste. Îi implicăm pe copii, seniori, comercianți și vecini în ateliere, tururi ghidate și sesiuni de educație ecologică. Derulăm o campanie de conștientizare cu mesaje clare și simple: Nu risipi nimic la Obor!, La Obor se mănâncă tot, Compost is the new black”, a precizat Cristina Chinole, manager de proiect ALAS.

Asociația dorește să arate că legumele imperfecte sunt la fel de gustoase, hrănesc și oferă energia zilnică astfel încât nu există niciun motiv pentru a fi aruncate.

„Cu atât mai mult în etapa asta e important să fim atenți la resurse și să încercăm, prin asta, să contracarăm eventualele creșteri de prețuri. Nu toată lumea a crescut prețurile, dar impactul noilor taxe va fi resimțit la nivel general în România. Iar atenția la resurse poate însemna o gospodărire mai bună, niște planuri mai detaliate, care să ne ajute să cheltuim mai puțin. Ar trebui, mai ales, să ne concentrăm pe cum putem evita risipa. Risipa alimentară începe din faza achizițiilor – suntem tentați să cumpărăm mai mult decât avem nevoie. Continuă când gătim, pentru că nu folosim integral produsele, și se încheie când aruncăm mâncare deja gătită – pentru că gătind prea mult pentru cât de puțini suntem. (…) Gospodăria adevărată înseamnă respect pentru tot ce avem: de la grădina proprie până la resturile care pot deveni compost. La Punctul Gastronomic Local La Motoare gătim cu ce ne oferă natura și nu irosim nimic – transformăm legumele trecute în zacuscă, oasele în ciorbe și cojile în hrană pentru pământ. Asta nu e doar sustenabilitate, e bun-simț gospodăresc. Cu toții putem învăța cum să facem asta, la restaurant sau acasă”, a susținut Răzvan Lavric, gospodar Slow Food.

Proiectul se va derula în Piața Obor și în Parcul Păsărarilor, acolo unde vor avea loc ateliere, picnicuri, sesiuni de compostare și campanii de informare.

Potrivit Asociației Lanțului Alimentar, ruralul risipește mai puțin decât urbanul, în parte pentru că oamenii de la sat au fost mai dezavantajați economic, iar o mare parte din resursele lor au fost folosite ca hrană pentru animale.

“Gospodari, la Obor!” este un proiect al Asociației Lanțului Alimentar, finanțat prin “În zona ta”, o acțiune a Platformei de mediu pentru București, inițiată de Fundația Comunitară București și ING Bank România.

